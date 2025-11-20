UP Rera: लखनऊ-नोएडा समेत 6 जिलों की रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, फ्लैट्स और प्लॉट खरीदने का मिलेगा मौका

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने गुरुवार को छह जिलों लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, चंदौली, अलीगढ़ और नोएडा की नौ रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मुहर लगाया है। इन योजनाओं से 1586 यूनिट विकसित होंगी, जिनमें फ्लैट्स, प्लाट्स और विला शामिल हैं। परियोजनाएं आवासीय व मिश्रित विकास माडल पर आधारित हैं, जो शहरी और उपनगरीय दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

प्राधिकरण की 189वीं बैठक गुरुवार को मुख्यालय पर हुई, अध्यक्षता यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी, वरिष्ठ अधिकारियों व विषय विशेषज्ञों ने विस्तृत समीक्षा के बाद 2009 करोड़ के निवेश वाली योजनाओं को स्वीकृति दिया है। स्वीकृत नौ परियोजनाओं में सबसे अधिक निवेश नोएडा में होगा, जहां 1536.99 करोड़ निवेश वाली तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

यह क्षेत्र एनसीआर में स्थित होने के कारण निवेशकों के लिए अत्यंत आकर्षक है और रियल एस्टेट विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में निरंतर उभर रहा है। इसके अलावा लखनऊ में 283.76 करोड़ की एक परियोजना स्वीकृत हुई है, जो राजधानी क्षेत्र में आवासीय और वाणिज्यिक मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बाराबंकी में 120.85 करोड़ की दो परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिससे उपनगरों और उभरते क्षेत्रों में रियल एस्टेट विस्तार को गति मिलेगी। वहीं, प्रयागराज में 11.47 करोड़ व चंदौली में 37.85 करोड़ की एक-एक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जो पूर्वांचल क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करेंगी। साथ ही अलीगढ़ में 17.72 करोड़ की एक परियोजना स्वीकृत हुई है, जो स्थानीय आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में भी योगदान देगी।

नौ परियोजनाओं में होने वाले 2008.64 करोड़ का निवेश राज्य की जीडीपी बढ़ोतरी में योगदान देगा। निर्माण गतिविधियों से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही, सीमेंट, स्टील, पेंट, टाइल्स, विद्युत उपकरण, फर्नीचर, परिवहन, बीमा और वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक उद्योगों को भी सकारात्मक बढ़ावा मिलेगा।