जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण की 187वीं बैठक में लखनऊ सहित आठ जिलों में 15 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, इन योजनाओं में 2434 करोड़ का निवेश होगा। इनमें अधिकांश योजनाएं आवासीय हैं।

शुक्रवार को मुख्यालय की बैठक में यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों के साथ योजनाओं को लेकर मंथन किया। 15 रियल एस्टेट परियोजनाओं के माध्यम से 3043 फ्लैट्स, 98 प्लाट्स और 50 दुकानें विकसित की जाएंगी। व्यावसायिक परियोजनाएं मुरादाबाद, गाजियाबाद और हापुड़ में स्वीकृत हुई हैं।

बैठक में शाहजहांपुर व लखनऊ जिले में सबसे अधिक तीन-तीन परियोजनाओं को मंजूरी मिली। यह क्षेत्र अब तेजी से उभरते हुए रियल एस्टेट केंद्र के रूप में पहचान बनाएगा। शहर के नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं देने के साथ रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। इसी तरह पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध मुरादाबाद अब आधुनिक रियल एस्टेट विकास का नया गढ़ बनेगा।

योजनाओं के तहत आधुनिक अपार्टमेंट्स, शापिंग कांप्लेक्स और आफिस स्पेस तैयार किए जाएंगे, जो शहर की पहचान को और भी आधुनिक स्वरूप देंगे। निर्माण कार्यों से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट, विद्युत उपकरण, फर्नीचर, परिवहन व सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

यूपी रेरा अध्यक्ष भूसरेड्डी ने बताया, प्रदेश का रियल एस्टेट क्षेत्र व्यापक और संतुलित विकास की दिशा में बढ़ रहा है। यूपी रेरा की समीक्षा प्रणाली ऐसी है कि हर परियोजना नियमों के अनुरूप हो, जिससे घर खरीदारों की सुरक्षा और निवेशकों का विश्वास दोनों कायम रहें।

ब्रज नगरी मथुरा में भी बढ़ेगा रियल एस्टेट कारोबार धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ब्रज नगरी मथुरा में भी दो नई आवासीय परियोजनाएं स्वीकृति हुई हैं। ये योजनाएं तीर्थाटन, पर्यटन और स्थानीय मांग को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही हैं। परियोजनाओं से मथुरा शहर में आधुनिक आवासीय ढांचे का विकास होगा।