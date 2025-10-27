Language
    यूपी के धार्मि‍क स्‍थलों पर हमले की रची जा रही थी साजि‍श? IS आतंकियों का यूपी कनेक्शन खंगाल रहा ATS

    By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:25 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एटीएस आईएस आतंकियों के यूपी कनेक्शन की जांच कर रही है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की योजना थी।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े आइएस के दो संदिग्ध आतंकियों से आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम ने भी लंबी पूछताछ की है। इनमें एक आरोपित अदनान मूलरूप से एटा का निवासी है। दोनों संदिग्ध आतंकियों के यूपी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि दिल्ली के अलावा उप्र के धार्मिक स्थलों पर भी हमले का षड्यंत्र रचा जा रहा था।

    दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 18 अक्टूबर को भोपाल (मध्य प्रदेश) से अदनान खान उर्फ अबु मुहम्मद को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली निवासी अदनान खान भी पकड़ा गया था। दोनों इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आतंकी संगठन आइएस के हैंडलर के संपर्क में आए थे।

    आरोप है कि दोनों जिहाद व आत्मघाती हमलों से जुड़े वीडियो देखकर दिल्ली में भीड़भाड़ वाले स्थाल पर हमले का षड्यंत्र रच रहे थे। आइजी कानून-व्यवस्था एलआर कुमार के अनुसार भोपाल से गिरफ्तार अदनान खान उर्फ अबु के विरुद्ध यूपी एटीएस ने वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धमकी देने के आरोप में कार्रवाई की थी।

    एटीएस ने तीन जून, 2024 को अदनान को गिरफ्तार किया था, जो 25 नवंबर, 2024 को जमानत पर बाहर आ गया था। वहीं दिल्ली से गिरफ्तार अदनान खान मूलरूप से एटा के किदवई नगर का मूल निवासी है। उसके पिता सलीम खान दूरदर्शन में चालक हैं। सलीम खान का वर्ष 2023 में दिल्ली तबादला हो गया था और तब से वह परिवार के साथ दिल्ली में रह रहे हैं। दोनों आरोपितों को दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस रिमांंड पर लेकर पूछताछ कर रही है।

    एटीएस की टीम भी दिल्ली गई है, जो दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों का कहना है कि बीते दिनों पकड़े गए मुजाहिदीन आर्मी के सक्रिय सदस्यों से भी दोनों के कनेक्शनों को लेकर छानबीन की जा रही है। एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी के सरगना मु.रजा को केरल से पकड़ा था। जबकि उसके चार अन्य सहयोगी अकमल, तौसीफ, कासिम व सफील भी अलग-अलग शहरों से पकड़े गए थे।

    आरोपित इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथियों का जुटाकर जिहाद की राह पर धकेल रहे थे। प्रदेश में हिंसा फैलाने का षड्यंत्र भी था। आशंका है कि मु.रजा दिल्ली में पकड़े गए अदनान उर्फ अबु के भी सीधे संपर्क में रहा है। कक्षा 10 तक मदरसे में पढ़े अदनान के पास से बरामद लैपटाप व मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है।