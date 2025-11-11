Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखनऊ सहित यूपी के पांच जिलों में छह रियल एस्टेट परियोजनाओं पर मुहर, 864 करोड़ का होगा निवेश

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:53 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने लखनऊ सहित पांच जिलों बरेली, कानपुर नगर, नोएडा और वाराणसी में छह नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति दिया है। इनमें 863.94 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। योजनाओं के तहत 1470 वाणिज्यिक और आवासीय यूनिट्स विकसित होंगी। इन परियोजनाओं को प्रदेश के पांच जिलों मंजूरी दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने लखनऊ सहित पांच जिलों बरेली, कानपुर नगर, नोएडा और वाराणसी में छह नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति दिया है। इनमें 863.94 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। योजनाओं के तहत 1470 वाणिज्यिक और आवासीय यूनिट्स विकसित होंगी। इन परियोजनाओं को प्रदेश के पांच जिलों मंजूरी दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राधिकरण की 188वीं बैठक मुख्यालय में यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई। वरिष्ठ अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों ने प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र को पारदर्शी, संतुलित और निवेश अनुकूल बनाने की दिशा में फिर कदम बढ़ाया है। जरी-जरदोजी और फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध बरेली में दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जबकि औद्योगिक केंद्र कानपुर नगर में एक परियोजना को मंजूरी मिली है। इसके अतिरिक्त नोएडा, लखनऊ और धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में एक-एक परियोजना को स्वीकृति मिली है।

    इनमें अधिकांश योजनाएं आवासीय हैं, जबकि व्यावसायिक परियोजनाएं लखनऊ और नोएडा की स्वीकृत हुई हैं। इन योजनाओं में प्रदेश में रियल एस्टेट विकास के संतुलित फैलाव, विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों की बढ़ती रुचि दिखती है। नई परियोजनाओं के लागू होने से आवासीय और व्यावसायिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। निर्माण क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रमिकों और पेशेवरों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे।

    इन निवेशों से सीमेंट, स्टील, टाइल्स, विद्युत उपकरण, पेंट, फर्नीचर, परिवहन व वित्तीय सेवाओं जैसे सहायक उद्योगों को भी बल मिलेगा। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक गति आएगी और प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर को प्रोत्साहन मिलेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र का छोटे और मध्यम शहरों में भी विस्तार हो रहा है। यूपी रेरा के अध्यक्ष भूसरेड्डी ने कहा बैठक में स्वीकृत परियोजनाएं यह दर्शाती हैं कि प्रदेश का रियल एस्टेट क्षेत्र संतुलित और सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 864 करोड़ का निवेश न केवल निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार को नई ऊंचाइयां देगा। 

    ऐसे होगा निवेश

    जिला - निवेश करोड़ में
    लखनऊ - 136.94
    वाराणसी - 48.94
    कानपुर नगर - 173.64
    बरेली - 60.42
    नोएडा - 444