सीएम योगी ने यूपी के 68 सीनियर अधिकारियों को सुना दिया नया फरमान, 2 दिनों तक सड़कों पर घूमेंगे ये अफसर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, लोक निर्माण विभाग के 68 वरिष्ठ अधिकारियों को सड़कों का निरीक्षण करने के लिए जिलों में भेजा गया है। ये अधिकारी गड्ढा मुक्ति कार्य और विशेष मरम्मत के लिए चयनित सड़कों की लागत का परीक्षण करेंगे। अधिकारियों को दो दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी मुख्यालय को सौंपने के लिए कहा गया है। वे गड्ढों की मरम्मत की गुणवत्ता और निर्माण लागत का मूल्यांकन करेंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने लोक निर्माण विभाग के 68 वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए रवाना किया है। ये अधिकारी सड़कों की गड्डा मुक्ति कार्य का निरीक्षण और विशेष मरम्मत के लिए चयनित सड़कों के आगणन (प्रस्तावित निर्माण लागत) का परीक्षण करेंगे। मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता स्तर के ये अधिकारी शुक्रवार की शाम को अपनी रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी मुख्यालय को देंगे।
पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने बताया है कि इन अधिकारियों को गुरुवार और शुक्रवार दो दिनों तक जिलों में भ्रमण करते हुए सड़कों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
बताया जाता है कि ये अधिकारी सड़कों की गड्ढ़ा मुक्ति कार्य का निरीक्षण करने के दौरान देखेंगे कि गड्ढा मुक्ति का काम ठीक से किया गया है अथवा नहीं। किसी सड़क के गड्डे नहीं भरे गए हैं तो उसका कारण क्या है। इसके साथ ही ये अधिकारी प्रत्येक निर्माण खंड में रैंडम आधार विशेष मरम्मत की सूची में शामिल पांच सड़कों की प्रस्तावित निर्माण लागत का परीक्षण करेंगे।
विशेष मरम्मत वाली सड़कों के आगणन का परीक्षण करने के क्रम में यह देखेंगे कि प्रस्तावित निर्माण लागत मानकों के मुताबिक है अथवा नहीं।शुक्रवार की शाम को सभी अधिकारी अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-एक) को देंगे।
