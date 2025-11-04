यूपी में संपत्तियों की 10 और 11 नवंबर को नहीं होंगी रजिस्ट्री, पोर्टल के क्लाउड सर्वर को बदलेगा विभाग
10 और 11 नवंबर को प्रदेशभर के उप निबंधक कार्यालयों में संपत्तियों की रजिस्ट्री आदि के कार्य नहीं होंगे। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग आठ से 11 नवंबर के दरिमयान अपने ऑनलाइन पोर्टल के लिए क्लाउड सर्वर को बदलने जा रहा है। आठ व नौ नवंबर को द्वितीय शनिवार और रविवार के अवकाश के बाद सोमवार-मंगलवार को उप निबंधक कार्यालय तो खुलेंगे, लेकिन आमजनों का कोई काम नहीं होगा।
अभी एनआईसी द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर से विभाग का ऑनलाइन पोर्टल जुड़ा है जिसे अब नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (एनजीसी) पर स्थानांतरित किया जाना है। ऐसे में आठ से 11 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल की सेवाएं ठप रहने के साथ ही संपत्ति की रजिस्ट्री आदि का कार्य भी नहीं होगा।
इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा द्वारा सभी सहायक महानिरीक्षक निबंधन को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि चारों दिन आनलाइन लेखपत्रों के पंजीकरण सहित अन्य आवेदनों का कार्य अस्थायी तौर पर नहीं होगा।
उप निबंधक कार्यालयों में रजिस्ट्री का कार्य भी नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 10-11 को कार्यालय में रहेंगे और सर्वर की टेस्टिंग आदि से संबंधित कार्य में सहयोग करेंगे। दावा किया जा रहा है कि सर्वर स्थानांतरित हो जाने पर आनलाइन पोर्टल की सेवाएं बेहतर होंगी। आए दिन सर्वर ठप होने की समस्या खत्म होगी। ऐसे में संपत्ति की रजिस्ट्री आदि कराने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
