यूपी में संपत्तियों की 10 और 11 नवंबर को नहीं होंगी रजिस्ट्री, पोर्टल के क्लाउड सर्वर को बदलेगा विभाग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। 10 और 11 नवंबर को प्रदेशभर के उप निबंधक कार्यालयों में संपत्तियों की रजिस्ट्री आदि के कार्य नहीं होंगे। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग आठ से 11 नवंबर के दरिमयान अपने ऑनलाइन पोर्टल के लिए क्लाउड सर्वर को बदलने जा रहा है। आठ व नौ नवंबर को द्वितीय शनिवार और रविवार के अवकाश के बाद सोमवार-मंगलवार को उप निबंधक कार्यालय तो खुलेंगे, लेकिन आमजनों का कोई काम नहीं होगा।

अभी एनआईसी द्वारा संचालित मेघराज क्लाउड सर्वर से विभाग का ऑनलाइन पोर्टल जुड़ा है जिसे अब नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड (एनजीसी) पर स्थानांतरित किया जाना है। ऐसे में आठ से 11 नवंबर तक ऑनलाइन पोर्टल की सेवाएं ठप रहने के साथ ही संपत्ति की रजिस्ट्री आदि का कार्य भी नहीं होगा।