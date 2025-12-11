यूपी में निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम 31 तक हो पूरा, मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं के बचे हुए कार्यों को 31 दिसंबर व फरवरी 2026 तक पूरा कराए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना पर शीघ्रता से कार्य करने काे कहा। विभिन्न विकास परिषदों के क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया। चित्रकूट में रामलीला स्थल व रामायण मेला परिसर के शुद्धिकरण का कार्य विलंब से चलने पर नाराजगी जताई।

पर्यटन भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि सभी परियोजना स्थल पर एक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें परियोजना का नाम, अनुमानित लागत, पूर्ण होने की तिथि तथा अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता के मोबाइल नंबर लिखे हो। बोर्ड पर कार्यदायी संस्था का नाम व फोन नंबर दर्शाने का निर्देश भी दिया।

संस्कृति निदेशालय व उप्र संग्रहालय निदेशालय के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। हरदोई, एटा, अलीगढ़, पीलीभीत, फीरोजाबाद, मैनपुरी व अमरोहा में निर्माणाधीन रामलीला बाउंड्री को 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। बड़े रामलीला मैदान में टायलेट कांप्लेक्स बनाने का निर्देश भी दिया।