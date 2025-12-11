यूपी में निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम 31 तक हो पूरा, मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने लखनऊ में एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में निर्माणाधीन परियोजनाओं का काम 31 तारीख तक पू ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा बैठक में निर्माणाधीन परियोजनाओं के बचे हुए कार्यों को 31 दिसंबर व फरवरी 2026 तक पूरा कराए जाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना पर शीघ्रता से कार्य करने काे कहा। विभिन्न विकास परिषदों के क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी बल दिया। चित्रकूट में रामलीला स्थल व रामायण मेला परिसर के शुद्धिकरण का कार्य विलंब से चलने पर नाराजगी जताई।
पर्यटन भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि सभी परियोजना स्थल पर एक बोर्ड लगाया जाए, जिसमें परियोजना का नाम, अनुमानित लागत, पूर्ण होने की तिथि तथा अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता के मोबाइल नंबर लिखे हो। बोर्ड पर कार्यदायी संस्था का नाम व फोन नंबर दर्शाने का निर्देश भी दिया।
संस्कृति निदेशालय व उप्र संग्रहालय निदेशालय के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। हरदोई, एटा, अलीगढ़, पीलीभीत, फीरोजाबाद, मैनपुरी व अमरोहा में निर्माणाधीन रामलीला बाउंड्री को 31 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। बड़े रामलीला मैदान में टायलेट कांप्लेक्स बनाने का निर्देश भी दिया।
इसके अलावा अवध केसरी राणा बेनी माधव सिंह की स्मृति में निर्माणाधीन सभागार व पुस्तकालय का निर्माण, बंदायू में आडिटोरियम, कन्नौज में रोमा समुदाय को समर्पित स्मारक व मुक्ताकाशी मंच का निर्माण, चित्रकूट में महर्षि वाल्मिकी सांस्कृतिक केंद्र, लखनऊ में डा. भीमराव अंबेडकर स्मारक व सांस्कृतिक केंद्र के संग्रहालय के आंतरिक कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति अमृत अभिजात, महानिदेशक पर्यटन राजेश कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
