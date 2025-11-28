Language
    UPPCL: रात 10 बजे से पहले कर लें मीटर रीचार्ज, यूपी में 14 घंटे सेवाएं रहेंगी ठप; बिजली बिल भी नहीं होगा जमा

    By Mahendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 09:40 PM (IST)

    लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में 29 नवंबर की रात 10 बजे से 14 घंटे तक बिजली सेवाएं बाधित रहेंगी। यूपी पावर कॉरपोरेशन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को अपडेट करेगा, जिससे ऑनलाइन बिल भुगतान और मीटर रिचार्ज जैसी सेवाएं बंद रहेंगी। उपभोक्ताओं को 29 नवंबर की रात 10 बजे से पहले मीटर रिचार्ज करने की सलाह दी गई है। सिस्टम अपग्रेडेशन के कारण बिलिंग प्रणाली भी प्रभावित रहेगी।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपी पावर कार्पोरेशन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में ओटीएस के विवरण को अपग्रेड करने के लिए लखनऊ सहित प्रदेशभर में 29 नवंबर की रात 10 बजे से 14 घंटे तक बिजली उपभोक्ता सेवाएं ठप रखेगा। इस अवधि में न तो आनलाइन बिल जमा होंगे और न ही मीटर रीचार्ज कर पाएंगे। आप 29 नवंबर की रात 10 बजे से पहले मीटर रीचार्ज कर सकते हैं।

    इस संबंध में शुक्रवार को अधीक्षण अभियंता (आईटी) अरविंद सिंह आदेश जारी किया है। गोमतीनगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना नियम और निर्देश को रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में फीड करने के लिए आनलाइन और आफलाइन सिस्टम को ठप किया गया है।

    सिस्टम ठप होने के कारण बिलिंग प्रणाली, आनलाइन उपभोक्ता पोर्टल, यूपीपीसीएल कंप्यूमर एप की सभी सेवाएं बाधित रहेंगी। 29 नवंबर की रात 10 से 30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक उपभोक्ता संबंधी कोई काम न तो कार्यालय में हो सकेगा न ही आनलाइन।