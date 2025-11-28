UPPCL: रात 10 बजे से पहले कर लें मीटर रीचार्ज, यूपी में 14 घंटे सेवाएं रहेंगी ठप; बिजली बिल भी नहीं होगा जमा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपी पावर कार्पोरेशन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में ओटीएस के विवरण को अपग्रेड करने के लिए लखनऊ सहित प्रदेशभर में 29 नवंबर की रात 10 बजे से 14 घंटे तक बिजली उपभोक्ता सेवाएं ठप रखेगा। इस अवधि में न तो आनलाइन बिल जमा होंगे और न ही मीटर रीचार्ज कर पाएंगे। आप 29 नवंबर की रात 10 बजे से पहले मीटर रीचार्ज कर सकते हैं।

इस संबंध में शुक्रवार को अधीक्षण अभियंता (आईटी) अरविंद सिंह आदेश जारी किया है। गोमतीनगर जोन के मुख्य अभियंता सुशील गर्ग ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना नियम और निर्देश को रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में फीड करने के लिए आनलाइन और आफलाइन सिस्टम को ठप किया गया है।