UPPCL: अगर बिजली न आए तो यहां करें शिकायत, यूपी में त्योहारी सीजन के लिए विभाग तैयार

पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने त्योहारों को देखते हुए बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तय समय पर बिजली देने और स्थानीय खराबी को तुरंत ठीक करने की बात कही। कॉल सेंटर 1912 पर आने वाली शिकायतों का तत्काल निवारण करने और अन्य ऑनलाइन माध्यमों से भी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने नवरात्र व अन्य त्योहारों को देखते हुए विद्युत आपूर्ति को चाक चौबंद रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी विद्युत आपूर्ति को लेकर विशेष सावधानी बरतें। सभी क्षेत्रों में तय शिड्यूल के मुताबिक बिजली दी जाए। स्थानीय दोष (फाल्ट) कम से कम समय में ठीक किए जाएं इसकी सूचना संचार माध्यमों से उपभोक्ताओं को भी दी जाए।

पावर कारपोरेशन अध्यक्ष ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि नवरात्र का पर्व चल रहा है आगे दशहरा व दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। सभी क्षेत्रों को निश्चित शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर रहें।

उन्होंने कहा कि उमस बढ़ गई है इसलिए विशेष सजगता बरतने की जरूरत है। टोल फ्री काल सेंटर नंबर 1912 पर आने वाली शिकायतों व सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उपभोक्ता की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। उपभोक्ता विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए नंबर 1912 पर फोन करते हैं।

उपभोक्ताओं के फोन काल तुरंत रिसीव करें। सभी प्रबंध निदेशक अपने डिस्काम में 1912 की नियमित समीक्षा करें। कहीं भी विद्युत आपूर्ति प्रभावित हो तो उसकी पूरी सूचना काल सेंटर नंबर 1912 पर तुरंंत दी जाए। अध्यक्ष ने कहा है कि 1912 के अतिरिक्त विद्युत समस्याओं के लिए चैटबाट. ई-मेल, वेबसाइट आदि के माध्यम से आने वाली शिकायतों पर भी त्वरित कार्यवाही की जाए।