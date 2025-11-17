'सुरक्षा उपकरण पहनकर ही करें बिजली मरम्मत का काम', आशीष गोयल बोले- दुर्घटना होने पर XEN पर भी होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों से कहा है कि बिजली तंत्र के मरम्मत कार्य में कार्मिक सुरक्षा उपकरण पहनकर ही कार्य करें। बिना सुरक्षा उपकरण पहने कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई दुर्घटना होने पर अधिशासी अभियंता तक जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई होगी। उन्होंने बिना तैयारी के बैठक में शामिल होने पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी और निदेशक कामर्शियल को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार को शक्ति भवन स्थित ऊर्जा मुख्यालय में समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि मरम्मत के कार्यों में सुरक्षा उपकरण पहन कर काम करने के मामले में जीरो टालरेंस की नीति रहेगी। उन्होंने कहा कि एक दिसंबर से प्रदेश में शुरू की जाने वाली ‘बिजली बिल राहत योजना’ का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। बिजली के बकाया और चोरी के मामलों के निस्तारण के लिए यह योजना लाई गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया बिजली बिल जमा कराएं। अध्यक्ष ने वर्टिकल व्यवस्था बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए मध्यांचल और पश्चिमांचल निगमों के अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें तकनीकी पैरामीटर के साथ व्यवस्था में सुधार की तरफ जाना है। हमारा प्रयास विश्वस्तरीय विद्युत व्यवस्था बनाना है। अभी प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर तथा मुरादाबाद में वर्टिकल व्यवस्था लागू की गई है।