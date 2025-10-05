यूपी के छात्र-छात्राओं को मिला दिवाली तोहफा, इस तारीख तक खाते में आएगी स्कॉलरशिप

समाज कल्याण विभाग ने 2024-25 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना की नई समय-सारिणी जारी की है। पिछली बार छात्रवृत्ति से वंचित छात्र 27 से 31 अक्टूबर तक पुनः आवेदन कर सकते हैं और 28 नवंबर को उनके खातों में राशि भेजी जाएगी। संस्थानों को समय पर डेटा लॉक और सत्यापित करना होगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नई समय-सारिणी जारी की है। जिन छात्रों को पिछली बार छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उन्हें अब 27 से 31 अक्टूबर तक दोबारा आवेदन का मौका मिलेगा। पात्र छात्रों के बैंक खातों में 28 नवंबर को छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी।

समय सारिणी के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को 10 से 14 अक्टूबर तक मास्टर डाटा लाक करना होगा। इसके बाद 15 से 18 अक्टूबर के बीच विश्वविद्यालय या संबंध संस्था द्वारा मास्टर डाटा का सत्यापन किया जाएगा। 26 अक्टूबर तक जिला समाज कल्याण अधिकारी सीटों और शुल्क की जांच कर लाकिंग प्रक्रिया पूरी करेंगे।

छात्र 27 से 31 अक्टूबर तक आनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर संस्थान में एक नवंबर तक जमा करना अनिवार्य होगा। संस्थान द्वारा आनलाइन सत्यापन दो नवंबर तक किया जाएगा, जबकि विश्वविद्यालय या एजेंसी तीन से छह नवंबर तक डाटा की जांच करेगी।