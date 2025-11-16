Language
    UP: सपा का बीएलओ पर लापरवाही का आरोप, मतदाता गणना प्रपत्र जल्द उपलब्ध कराने की मांग

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:04 PM (IST)

    UP News: श्यामलाल पाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को चार नवंबर से चार दिसंबर तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटने और वापस लेने का निर्देश दिया है, लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। उनके कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि अब तक 50 प्रतिशत से भी कम फार्म बांटे गए हैं। 

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को ज्ञापन देकर मांग की है कि प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के सभी पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद 15,44,30,092 मतदाताओं को गणना प्रपत्र (फार्म) तुरंत उपलब्ध कराए जाएं, ताकि लोग समय पर भरे हुए फार्म जमा कर सकें और नौ दिसंबर को जारी होने वाली मतदाता सूची (ड्राफ्ट रोल) में उनका नाम दर्ज रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को चार नवंबर से चार दिसंबर तक घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटने और वापस लेने का निर्देश दिया है, लेकिन जमीन पर हालात अलग हैं। उनके कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि अब तक 50 प्रतिशत से भी कम फार्म बांटे गए हैं। कई इलाकों में बीएलए अभी तक पहुंचे ही नहीं हैं। कुछ फोन पर कह रहे हैं कि वे घर नहीं आ सकते और वाट्सएप पर फार्म भेजने की बात कर रहे हैं।

    पार्टी ने कहा कि कई तहसीलों और जिला निर्वाचन कार्यालयों में भी गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने की ठीक व्यवस्था नहीं है। जिला निर्वाचन कार्यालयों के कंट्रोल रूम में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत से मतदाताओं तक फार्म नहीं पहुंचे हैं। सपा ने निर्वाचन आयोग के 94.37 प्रतिशत वितरण के दावे को सिर्फ कागजी आंकड़ा बताया है।