UP Politics: कांग्रेसियों ने वंचितों को जोड़ने के लिए किया कांशीराम का गुणगान, साधा मायवती पर निशाना
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दलितों को अपने साथ लाने के लिए कांशीराम की विचारधारा का समर्थन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मायावती पर कांशीराम के आदर्शों को छोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस, कांशीराम के नाम का इस्तेमाल करके दलितों को यह संदेश देना चाहती है कि वह उनके हितों के लिए काम करने को तैयार है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में खोया जनाधार तलाश रही कांग्रेस की एक कोशिश उससे छिटक कर बसपा में गए अपने परंपरागत वोटबैंक को फिर से हथियाने की भी है। कांग्रेस इस मंसूबे को पूरा करने के लिए कांशीराम का गुणगान करने के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमलावर है।
प्रदेश मुख्यालय में कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर हुई स्मृति सभा में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके नेताओं ने कांशीराम को नमन करने के साथ ही बसपा से जुड़ी स्मृतियां साझा कीं। कांग्रेसियों ने समता मूलक चौराहा स्थित सामाजिक परिवर्तन प्रेरणा स्थल पर कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया।
स्मृति सभा में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांशीराम वंचितों व शोषितों की आवाज बनकर जीवन भर संघर्ष करते रहे। आरोप लगाया कि बिहार चुनाव नजदीक आने पर बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा के कहने पर कांशीराम की पुण्यतिथि पर रैली कर वंचित समाज को गुमराह कर वोट की राजनीति कर रही हैं।
कहा, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पूरे देश में वंचितों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ सदन से सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं। वह कांशीराम के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि कांशीराम के विचार हमारे अंदर समाहित हैं, जो जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकते।
दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन लोगों ने कांशीराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उन्हें कांशीराम के न रहने के बाद हाशिए पर रख दिया गया। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांशीराम ने शपथ ली थी कि वंचितों को जगाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े वह करेंगे।
कई बार इस मिशन के विरोध में उन्हें अपमानित भी किया गया पर वह अपने लक्ष्य से नहीं डिगे। बाबा साहब डा.भीमराव आंबेडकर का दूसरा नाम कांशीराम है।
कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन व सांसद तनुज पुनिया ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार वंचितों के हाथ से कलम छीनना चाहती है। बाबा साहब व कांशीराम कलम की विचारधारा से संघर्ष की बात करते थे। आज वंचितों की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। सभा को सांसद राकेश राठौर, पूर्व सांसद दानिश अली व ओमवती समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया।
