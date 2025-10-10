UP Politics: कांग्रेसियों ने वंचितों को जोड़ने के लिए किया कांशीराम का गुणगान, साधा मायवती पर निशाना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में खोया जनाधार तलाश रही कांग्रेस की एक कोशिश उससे छिटक कर बसपा में गए अपने परंपरागत वोटबैंक को फिर से हथियाने की भी है। कांग्रेस इस मंसूबे को पूरा करने के लिए कांशीराम का गुणगान करने के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमलावर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रदेश मुख्यालय में कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि पर हुई स्मृति सभा में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके नेताओं ने कांशीराम को नमन करने के साथ ही बसपा से जुड़ी स्मृतियां साझा कीं। कांग्रेसियों ने समता मूलक चौराहा स्थित सामाजिक परिवर्तन प्रेरणा स्थल पर कांशीराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया।

स्मृति सभा में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांशीराम वंचितों व शोषितों की आवाज बनकर जीवन भर संघर्ष करते रहे। आरोप लगाया कि बिहार चुनाव नजदीक आने पर बसपा सुप्रीमो मायावती भाजपा के कहने पर कांशीराम की पुण्यतिथि पर रैली कर वंचित समाज को गुमराह कर वोट की राजनीति कर रही हैं।

कहा, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पूरे देश में वंचितों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ सदन से सड़क तक संघर्ष कर रहे हैं। वह कांशीराम के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि कांशीराम के विचार हमारे अंदर समाहित हैं, जो जीवन में कभी खत्म नहीं हो सकते।

दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन लोगों ने कांशीराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उन्हें कांशीराम के न रहने के बाद हाशिए पर रख दिया गया। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि कांशीराम ने शपथ ली थी कि वंचितों को जगाने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े वह करेंगे।