Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के योगदान को सराहा

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:28 PM (IST)

    UP Politics: डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर अध्यक्ष महाना का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव आश्वस्त करने वाला रहा है। उनके शब्द अनुभव, संव ...और पढ़ें

    Hero Image

    विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह - विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी के सरोजनी नगर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से शिष्टाचार भेंट की। विधायक ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से विधान भवन में उनके कक्ष में भेंट की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना संवैधानिक पद पर आसीन केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सार्वजनिक जीवन में सभी जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत हैं।

    उनका शांत स्वर, संतुलित दृष्टि और दृढ़ संवैधानिक समझ कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सदन को स्थिरता, मर्यादा और विश्वास प्रदान करती है। वे जिस गरिमा और निष्पक्षता के साथ सदन का संचालन करते हैं, वह दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर व्यापक सम्मान अर्जित करती है।
    डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर अध्यक्ष महाना का मार्गदर्शन और आशीर्वाद सदैव आश्वस्त करने वाला रहा है। उनके शब्द अनुभव, संवेदनशीलता व संस्थागत जिम्मेदारी से परिपूर्ण होते हैं।

    जो सभी को जनसेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हैं। उनके नेतृत्व में सदन केवल कार्यवाही का मंच नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा और लोकतंत्र की गरिमा का संवाहक बना रहता है। डॉ. राजेश्वर सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में सहभागिता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से शिष्टाचार भेंट की।