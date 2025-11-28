UP: सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले-‘भाजपाई’ मतलब दंभी, अहंकारी, निर्दयी
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘भाजपाई’ शब्द का अर्थ दंभी, अहंकारी, निर्दयी बताया। कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की जान जा रही है और निर्दयी भाजपा सरकार शोक प्रकट न करके, उल्टा जिनकी जान जा रही है, उनके ऊपर ही कामचोरी का जो आरोप लगा रही है। वहीं उन्होंने एसआइआर में वोट काटे जाने को साजिश बता विपक्षी दलों के साथ एनडीए के सहयोगियों से भी एकजुट होने की अपील की है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, ‘सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकार ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी न तो हम अपनी व्यवस्था सुधारेंगे, न ही कोई मुआवजा देंगे। भाजपा के कट्टर समर्थक तक इससे शर्मिंदा हैं और जनाक्रोश की प्रतिक्रिया के डर से उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी जान जा रही है। उनके सामाजिक संबंधों में दरार आ गई है। भाजपाई होना एक तरह से उन लोगों के लिए नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो दंभी, अहंकारी, निर्दयी और दूसरे के दुख से सुख पाते हैं।’
अखिलेश यादव ने एक अन्य पोस्ट में ने लिखा कि आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति, आरक्षण से नाम काटा जाएगा। ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारी सभी विपक्षी दलों और एनडीए के सभी सहयोगी दलों से अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्मा करेगी। इसी कारण हर देशवासी सारे काम छोड़कर एसआइआर की घपलेबाजी को रोके।
अब भरे गए गणना प्रपत्रों की श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध कराए आयोग
समाजवादी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से राजनीतिक दलों को जिलावार, विधानसभा क्षेत्रवार, मतदेय स्थल वार मतदाताओं को बांटे गए और भर कर वापस लिए गए गणना प्रपत्र व बीएलओ के अपने एप से सबमिट सभी श्रेणियों के मतदाताओं की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को भेजे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि आजमगढ़ के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदेय स्थल 194 की बीएलओ आधे-अधूरे मतदाताओं को ही गणना प्रपत्र दिया है। अलीगढ़ में गणना प्रपत्र सबमिट करने पर किसी दूसरे बूथ के मतदाता का विवरण नजर आ रहा है। फतेहपुर में बीएलओ, मतदाताओं तक नहीं पहुंच रहे। सिद्धार्थनगर में आधे बूथों पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची उपलब्ध नहीं है। शाहजहांपुर में मतदेय स्थल 26 में गणना प्रपत्र नहीं बंटे हैं। ज्ञापन में सभी मामलों में कार्यवाही की मांग की गई है।
ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत-ज़मीन-मकान-राशन-जाति-आरक्षण से नाम काटा जाएगा फिर बात खातों और मध्यवर्ग के लॉकर तक पहुँच जाएगी। ये देशवासियों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साज़िश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी ख़राब स्थिति में ले जाएगी।… pic.twitter.com/yg8D5sdgdz— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 27, 2025
जिस तरह से SIR में बीएलओ की जान जा रही है और निर्दयी भाजपा सरकार लोगों के दुख के लिए शोक प्रकट न करके, उल्टा जिनकी जान जा रही है, उनके ऊपर ही कामचोरी का जो आरोप लगा रही है वो बेहद निंदनीय है।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 27, 2025
सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकार ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु… pic.twitter.com/tiTKsEXAEc
