UP: सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा हमला, बोले-‘भाजपाई’ मतलब दंभी, अहंकारी, निर्दयी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘भाजपाई’ शब्द का अर्थ दंभी, अहंकारी, निर्दयी बताया। कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की जान जा रही है और निर्दयी भाजपा सरकार शोक प्रकट न करके, उल्टा जिनकी जान जा रही है, उनके ऊपर ही कामचोरी का जो आरोप लगा रही है। वहीं उन्होंने एसआइआर में वोट काटे जाने को साजिश बता विपक्षी दलों के साथ एनडीए के सहयोगियों से भी एकजुट होने की अपील की है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, ‘सत्ता के अहंकार में भाजपा सरकार ये मानकर चल रही है कि काम के दबाव में किसी की मृत्यु होने पर भी न तो हम अपनी व्यवस्था सुधारेंगे, न ही कोई मुआवजा देंगे। भाजपा के कट्टर समर्थक तक इससे शर्मिंदा हैं और जनाक्रोश की प्रतिक्रिया के डर से उन लोगों के घर तक नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी जान जा रही है। उनके सामाजिक संबंधों में दरार आ गई है। भाजपाई होना एक तरह से उन लोगों के लिए नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा है, जो दंभी, अहंकारी, निर्दयी और दूसरे के दुख से सुख पाते हैं।’

अखिलेश यादव ने एक अन्य पोस्ट में ने लिखा कि आज वोट काटा जा रहा है कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति, आरक्षण से नाम काटा जाएगा। ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारी सभी विपक्षी दलों और एनडीए के सभी सहयोगी दलों से अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्मा करेगी। इसी कारण हर देशवासी सारे काम छोड़कर एसआइआर की घपलेबाजी को रोके।