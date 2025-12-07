Language
    यूपी के 33 जिलों में 14 से 22 दिसंबर तक पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप, 29,360 टीमों को मिली जिम्मेदारी

    By Amit Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 11:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में 14 से 22 दिसंबर तक पोलियो टीकाकरण अभियान चलेगा। 29,360 टीमों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का काम सौंपा गया है। इस अभियान का लक् ...और पढ़ें

    14 से 22 दिसंबर तक 33 जिलों में पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 33 जिलों में 14 से 22 दिसंबर तक पल्स पोलियाे अभियान चलेगा। इसमें जीरो से पांच साल तक के 1.33 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। अभियान के पहले दिन 44,726 पोलियो बूथ पर ड्रॉप पिलाई जाएगी।

    इसके अलावा 29,360 टीमें और 10 हजार से अधिक पर्यवेक्षक घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. अजय गुप्ता के अनुसार लखनऊ, उन्नाव, वाराणसी, बांदा, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, इटावा, अंबेडकर नगर, फिरोजाबाद, अमेठी, भदोही और अयोध्या में पोलियो पिलाई जाएगी।

    इसके अलावा, चंदौली, बदायूं, हमीरपुर, हाथरस, जौनपुर, मऊ, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर, कुशीनगर, महोबा, मीरजापुर, मथुरा, पीलीभीत, सोनभद्र, गाजीपुर में पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। प्रदेश को पोलियाे मुक्त 15 साल पहले ही घोषित किया जा चुका है।

    पोलियो का आखिरी केस 21 अप्रैल 2010 को फिरोजाबाद में मिला था। डॉ. अजय ने बताया कि नेपाल बॉर्डर पर 30 पोस्ट टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया, सीरिया, कैमरून, केन्या और इथोपिया से आने वाले यात्रियों को भी पोलियो वैक्सीन दी जा रही है।

    इन सभी देशों में अभी पोलियो बीमारी खत्म नहीं हुई है। फरवरी 2014 से अक्टूबर 2025 तक 1.87 लाख यात्रियों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जा चुकी है।