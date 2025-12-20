UP Police Bharti: उत्तर प्रदेश पुलिस में 537 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू, आवेदन की आखिरी तारीख भी आउट

Language
    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:29 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के रिक्त 537 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर इसकी विज्ञप्ति जारी की है। अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    भर्ती बोर्ड के अनुसार वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर भर्ती के लिए पात्रता, आनलाइन आवेदन करने की प्रकिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, लिखित परीक्षा, पाठ्यक्रम, आरक्षण, आयु सीमा आदि के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश की जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

    आवेदन की समय सारिणी के तहत 19 दिसंबर तक आवेदन शुल्क जमा किया जा सकता और जमा किए गए शुल्क का समायोजन 22 जनवरी तक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट देख सकते हैं।