यूपी में कौन खरीद रहा देर तक उड़ने वाले ड्रोन? एक की कीमत ही 55.45 लाख रुपये
धार्मिक आयोजनों और मेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 4.99 करोड़ रुपये की लागत से नौ टेथर्ड ड्रोन खरीदेगी। प्रत्येक ड्रोन की कीमत 55.45 लाख रुपये है। भीड़ नियंत्रण के साथ, बम निरोधक दस्ते के लिए 1.40 करोड़ रुपये के टेलीस्कोपिक मैनिपुलेटर भी खरीदे जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। धार्मिक आयोजनों, मेलों व अन्य बड़े मौकों पर सुरक्षा प्रबंधों को और पुख्ता करने के लिए पुलिस नौ टेथर्ड ड्रोन खरीदेगी, जो लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। गृह विभाग ने इन ड्रोन की खरीद के लिए 4.99 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। एक ड्रोन की कीमत 55.45 लाख रुपये है।
इनकी खरीद सुरक्षा मुख्यालय के माध्यम से होगी। बड़े मौकों पर पुलिस के लिए भीड़भाड़ के बीच निगरानी करना आसान होगा। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता टीमों के लिए 14 टेलीस्कोपिक मैनुुपुलेटर भी खरीदी जाएंगे। इनकी खरीद के लिए 1.40 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।