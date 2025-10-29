यूपी में कौन खरीद रहा देर तक उड़ने वाले ड्रोन? एक की कीमत ही 55.45 लाख रुपये

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। धार्मिक आयोजनों, मेलों व अन्य बड़े मौकों पर सुरक्षा प्रबंधों को और पुख्ता करने के लिए पुलिस नौ टेथर्ड ड्रोन खरीदेगी, जो लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। गृह विभाग ने इन ड्रोन की खरीद के लिए 4.99 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। एक ड्रोन की कीमत 55.45 लाख रुपये है।