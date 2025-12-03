Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Police SI Exam Date: दरोगा की लिखित परीक्षा की डेट आउट, यूपी पुलिस में 4543 पदों पर होनी है भर्ती

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:45 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 4543 दरोगा व समकक्ष पदों के लिए परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। लिखित परीक्षा अगले वर्ष 14 व 15 मार्च को होगी। इस भर्ती ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ।  उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीबीपीबी) ने 4543 दरोगा (उपनिरीक्षक) व उसके समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यूपीपीबीपीबी द्वारा अगले वर्ष 14 व 15 मार्च को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए बोर्ड ने 11 सितंबर तक आनलाइन आवेदन मांगे थे। करीब 16.50 लाख अभ्यर्थियों ने दरोगा भर्ती के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी https://uppbpb.gov.in पर परीक्षा तिथियों की सूचना देख सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरोगा व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242, पीएसी के प्लाटून कमांडर के 135, विशेष सुरक्षा बल के प्लाटून कमांडर के लिए 60 और लखनऊ, बदायूं व गोरखपुर में पीएसी की महिला वाहिनियों के लिए महिला प्लाटून कमांडर के 106 पदों पर भर्ती होनी है। यह भर्ती कुल 4,543 पदों के लिए होनी है। इनमें एसआइ पुरुष के 4,242 और एसआइ महिला के 106 पद हैं। इसके अतिरिक्त, एसआइ प्लाटून कमांडर के लिए 135 पद और एसआइ प्लाटून कमांडर (विशेष सुरक्षा बल) के लिए 60 पद हैं।