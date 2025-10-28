यूपी पुलिस भर्ती के 1172 अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी, बोर्ड ने पर जारी की लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर भर्ती के लिए 1172 अभ्यर्थियों की फोटो गड़बड़ हैं। इनमें कई अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान फोटो अपलोड ही नहीं की। जबकि अधिकतर की फोटो अनुपयुक्त व धुंधली है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।

भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि एक व दो नवंबर को ऑफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) होगी। जिन अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की गई है, वे प्रवेश पत्र पर अपनी पासपोर्ट साइज की नवीनतम कलर फोटो चस्पा करेंगे और एक अतिरिक्त कलर फोटो लेकर पहुंचेंगे, तभी उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा।

इन अभ्यर्थियों की डिजिटल फोटो परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार तथा परीक्षा कक्ष में ली जाएगी। यह फोटोग्राफ अन्य कोई कमी न पाए जाने पर अंत तक मान्य होगी। कंप्यूटर आपरेटर पद के लिए 556 तथा लिपिक संवर्ग के लिए 616 अभ्यर्थियों की फोटो में कमी पाई गई है। दोनों परीक्षाएं 10 शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर एक-एक पाली में होंगी।