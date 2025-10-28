यूपी पुलिस भर्ती के 1172 अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी, बोर्ड ने पर जारी की लिस्ट
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक संवर्ग के 1172 अभ्यर्थियों की फोटो में गड़बड़ी पाई है। बोर्ड ने वेबसाइट पर सूची जारी की है। इन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर फोटो चस्पा करने और अतिरिक्त फोटो लाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा 1 व 2 नवंबर को 10 शहरों में होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के 1129 और लिपिक संवर्ग के 921 पदों के लिए भर्ती हो रही है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर भर्ती के लिए 1172 अभ्यर्थियों की फोटो गड़बड़ हैं। इनमें कई अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के दौरान फोटो अपलोड ही नहीं की। जबकि अधिकतर की फोटो अनुपयुक्त व धुंधली है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ऐसे अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है।
भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि एक व दो नवंबर को ऑफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) होगी। जिन अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की गई है, वे प्रवेश पत्र पर अपनी पासपोर्ट साइज की नवीनतम कलर फोटो चस्पा करेंगे और एक अतिरिक्त कलर फोटो लेकर पहुंचेंगे, तभी उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा।
इन अभ्यर्थियों की डिजिटल फोटो परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार तथा परीक्षा कक्ष में ली जाएगी। यह फोटोग्राफ अन्य कोई कमी न पाए जाने पर अंत तक मान्य होगी। कंप्यूटर आपरेटर पद के लिए 556 तथा लिपिक संवर्ग के लिए 616 अभ्यर्थियों की फोटो में कमी पाई गई है। दोनों परीक्षाएं 10 शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर एक-एक पाली में होंगी।
परीक्षा केंद्र लखनऊ, आगरा, बरेली, कानपुर नगर, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मेरठ व वाराणसी में होंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के 1,129 पदों पर भर्ती-2023 के तहत कुल 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के कुल 921 पदों के लिए 77,0396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
