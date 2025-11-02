UP Police Recruitment Exam 2025: पुलिस भर्ती परीक्षा 58 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियाें ने छाेड़ी
UP Police SI Recruitment Written Exam 2025: रविवार को हुई लिखित परीक्षा के लिए 186 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अभ्यर्थियों को आंखों के आयरिश व बायोमैट्रिक के आधार पर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। साल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए थे।
राज्य ब्यूराे, जागरण, लखनऊः पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के साथ पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक व लेखा) के 921 पदों पर सीधी भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा में 58 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थियों ने छाेड़ दी। केवल 41.88 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दस जिलों में लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा के लिए 77,079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि केवल 32,282 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। रविवार को हुई लिखित परीक्षा के लिए 186 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अभ्यर्थियों को आंखों के आयरिश व बायोमैट्रिक के आधार पर परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया।
साल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से व्यापक स्तर पर प्रबंध किए गए थे। सुबह 10 से 12.30 बजे तक एक पाली में आयोजित परीक्षा में कहीं से भी साल्वर गिरोह या नकल के मामले सामने नहीं आए हैं। पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय) के 268, पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के 449 और पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के 204 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।
