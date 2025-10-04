यूपी में पुलिस के वायरलेस सिस्टम में होगा बड़ा बदलाव; दक्षता, आत्मनिर्भरता व गुणवत्तापूर्ण कार्य पर बल

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो के 84वें स्थापना दिवस पर दूरसंचार प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट आधारित वायरलेस तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। रेडियो मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में डीजी टेलीकॉम आशुतोष पांडेय और अन्य अधिकारियों ने नई तकनीकों और भविष्य की चुनौतियों पर बात की। पीओसी तकनीक पर भी जोर दिया गया और प्रधानमंत्री के पंच-प्रण के अनुपालन पर बल दिया गया।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की दूरसंचार प्रणाली भी जल्द और प्रभावी होगी। इसके लिए इंटरनेट आधारित वायरलेस तकनीक का उपयोग किए जाने की तैयारी है। रेडियो मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न तकनीकों की चर्चा की गई।

उप्र पुलिस रेडियो के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यशाला में डीजी टेलीकाम आशुतोष पांडेय व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नई तकनीकी व भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। प्रस्तुतिकरण भी दिए। पीओसी (पुश टू टाक ओवर सेल्युलर) तकनीक पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यशाला में पुलिस प्रणाली में दक्षता, आत्मनिर्भरता व गुणवत्तापूर्ण कार्य पर बल दिया गया। विभाग में प्रधानमंत्री के ‘पंच-प्रण’ को देश हित में बताते उनके अनुपालन पर विशेष बल दिया गया। इससे पूर्व डीजी टेलीकाम ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। प्रदेश के सभी जिलों से रेडियो विभाग के अधिकारियों व कर्मियों ने कार्यशाला में आनलाइन प्रतिभाग किया।

