राज्‍य ब्‍यूरो, लखनऊ। पुलिस के 943 मुख्य आरक्षियों को उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस संदर्भ में विभागीय चयन समिति की स्वीकृति के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने पदोन्नति संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।

पदोन्नत उप निरीक्षकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही दो वर्षों तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। पदोन्नत हुए उप निरीक्षकों को घोषणा पत्र में यह जानकारी देनी होगी कि वे निलंबित नहीं हैं। साथ ही उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है और न ही किसी अभियोजन में उनका नाम है। साथ ही जिनके स्थानांतरण किए जा चुके हैं उन्हें वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण करना होगा।