    UP Police Encounter: लखनऊ में पकड़ा गया 50 हजार का इनामी बदमाश, मुठभेड़ में साथी भी गिरफ्तार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:48 AM (IST)

    लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस की एएनटीएफ यूनिट ने मुठभेड़ के दौरान 50 हजार के इनामी बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली से घायल हुए आरोपि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की एएनटीएफ यूनिट लखनऊ सोमवार तड़के एक 50 हजार के इनामी बदमाश और उसके साथी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया।

    आरोपियों पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, जिसके पास एक देसी कट्टा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपियों की पहचान पंकज और उसके सहयोगी नरेन्द्र के रूप में हुई है। पंकज पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा गया था।

    पुलिस के अनुसार, कौशांबी जिले निवासी बदमाश पंकज त्रिपाठी पर कौशांबी जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके संबंध में उस पर 50 हजार का इनाम भी रखा गया था। 

    लखनऊ के थाना मोहनलालगंज क्षेत्र में एएनटीएफ से उसका सामना हुआ। इस दौरान रायबरेली निवासी नरेन्द्र भी उसके साथ था। एएनटीएफ से मुठभेड़ के दौरान पंकज के दाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया।