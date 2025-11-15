यूपी पुलिस को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, 9.70 करोड़ के दंगा नियंत्रक वज्र वाहनों की खरीद को मिली मंजूरी

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने दंगा नियंत्रण के लिए 9.70 करोड़ रुपये के वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले से पुलिस को दंगे जैसी स्थितियों से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह कदम पुलिस की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।