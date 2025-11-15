Language
    यूपी पुलिस को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, 9.70 करोड़ के दंगा नियंत्रक वज्र वाहनों की खरीद को मिली मंजूरी

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने दंगा नियंत्रण के लिए 9.70 करोड़ रुपये के वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले से पुलिस को दंगे जैसी स्थितियों से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह कदम पुलिस की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर डटे रहने के लिए पुलिस को लगातार अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। पुलिस के बेड़े में जल्द और दंगा नियंत्रण वाहन शामिल होंगे। कैबिनेट ने वज्र वाहनों की खरीद के लिए 9.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

    संवेदनशील शहरों में वज्र वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी आपात स्थिति में पुलिस प्रभावी नियंत्रण कर सके। विभिन्न अवसरों पर प्रदेश में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के सामने कड़ी चुनौती होती है। पिछले वर्ष भी उप्र पुलिस को 41 दंगा नियंत्रण वाहनों के लिए बजट स्वीकृत किया गया था।

    कैबिनेट से यह प्रस्ताव भी हुए पास

    1. -निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 को राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना
    2. -राज्य संपत्ति विभाग के स्टाफ पूल के नीलाम किए गये 14 वाहन के बदले 14 नये वाहनों की खरीद