यूपी में पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने का प्रशिक्षण, UPSIFS में कोर्स का शुभारंभ



सैंपल सही उठा, तो निर्दोष को नहीं होगी सजा: नवीन अरोरा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिसकर्मियों को अपराध के स्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फॉरेंसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस) ने बुधवार से 45 दिवसीय कोर्स का शुभारंभ किया। इस कोर्स के लिए विभिन्न जिलों में तैनात 100 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। यूपीएसआईएफएस के संस्थापक निदेशक डा. जीके गोस्वामी ने कहा कि मौजूदा समय में पुलिस के लिए क्राइम सीन प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने कहा कि नए कानून बीएनएसएस की धारा 176(3) के तहत सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के घटना स्थल का निरीक्षण प्रत्येक दशा में फॉरेंसिक टीम द्वारा किए जाने का प्रविधान किया गया है। इसलिए सही फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाना विवेचना की पहली कड़ी होगी।

उन्होंने कहा कि साक्ष्य जुटाने वाले पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि क्राइम सीन प्रबंधन कैसे किया जाए। उन्होंने निठारी कांड में अभियुक्तों को छूटने में आयी खामियों पर भी प्रकाश डाला। अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवा नवीन अरोरा ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि घटना स्थल से यदि सैंपल सही तरीके से उठाए जाय तो कोइ निर्दोष कभी भी अपराध में नहीं फंसेगा। पुलिस का काम है कि किसी भी निर्दोष को सजा न होने पाए।