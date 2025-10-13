Language
    Police Encounters in UP: आठ वर्ष में मेरठ जोन पुलिस मुठभेड़ में मारे गए सर्वाधिक 85 बदमाश

    By Alok Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के दौरान अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। पिछले आठ सालों में मेरठ जोन में सबसे ज्यादा पुलिस मुठभेड़ें हुई हैं, जिनमें कई बदमाश मारे गए हैं। पुलिस ने मुजफ्फरनगर में भी कई कुख्यात अपराधियों को ढेर किया है। इन मुठभेड़ों में कई पुलिसकर्मी शहीद और घायल भी हुए हैं।

    आठ वर्षाें में सर्वाधिक पुलिस मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मिशन शक्ति के दौरान महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ ही पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला भी जारी है। प्रदेश में बीते आठ वर्षाें में सर्वाधिक पुलिस मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई हैं।

    बच्ची से दरिंदगी के मामले में आरोपित 25 हजार के इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की को सोमवार सुबह मुठभेड़ में मार गिराया। इससे पूर्व पुलिस ने बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को भी उनकी ही भाषा में करारा जवाब दिया था।

    प्रदेश में मार्च 2017 से अब तक पुलिस व बदमाशों के बीच 15,696 मुठभेड़ में कुल 255 अपराधी मारे गए हैं। इनमें मेरठ जोन में सर्वाधिक 4441 मुठभेड़ में 85 बदमाश मारे गए और पुलिस की गोली लगने से 3118 बदमाश घायल हुए। जबकि बदमाशों की गोली लगने से दो पुलिसकर्मी बलिदान हुए और 459 घायल हुए।

    मुजफ्फरनगर में बीते लगभग डेढ़ माह में तीन कुख्यातों को पुलिस ने ढेर किया था, जिनमें दो एक लाख के इनामी बदमाश शामिल थे। मेरठ के बाद सर्वाधिक 27 अपराधी वाराणसी जोन में मारे गए।

    प्रदेश में बीते आठ वर्षाें में पुलिस मुठभेड़ में 31,908 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों से मुकाबले में अब तक कुल 18 पुलिसकर्मी बलिदान हुए और 1751 घायल। पुलिस ने कुख्यात अपराधियों के अलावा लखीमपुर खीरी में तीन आतंकियों को भी ढेर किया था।