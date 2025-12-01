UP Police Constable Bharti: पुलिस में 25,455 हजार पदों को लेकर बड़ा अपडेट, इसी माह शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस के 25,455 हजार रिक्त पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया इसी माह शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने अभ्यर्थियों से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर नजर रखने की अपील की है।

उन्होंने इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर सूचना दी है कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर व घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने के निर्देश सरकार ने दिए हैं।