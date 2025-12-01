Language
    UP Police Constable Bharti: पुलिस में 25,455 हजार पदों को लेकर बड़ा अपडेट, इसी माह शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग जल्द ही कांस्टेबल के 25,455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह भर्ती इसी महीने शुरू होने की संभावना है। अभ्यर्थियों को UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट के लिए नजर रखने की सलाह दी जाती है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

    पुलिस में 25,455 हजार पदों के लिए इसी माह शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस के 25,455 हजार रिक्त पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया इसी माह शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने अभ्यर्थियों से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर नजर रखने की अपील की है।

    उन्होंने इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर सूचना दी है कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर व घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने के निर्देश सरकार ने दिए हैं।

    बोर्ड के अनुसार सिपाही, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल, पीएसी की महिला वाहिनी, घुड़सवार पुलिस के 22 हजार रिक्त पद हैं। इसके अलावा जेल वार्डर के 2800 रिक्त पदों पर भी भर्ती होनी है। साथ ही अप्रैल के बाद रिक्त हुए कुछ और पद भी इसमें जोड़े गए हैं। इन पदों के लिए जल्दी ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।