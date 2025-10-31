यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के लिए इतने अभ्यर्थियों ने ही डाउनलोड किए एडमिट कार्ड, एक पाली में होगा एग्जाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के 1129 पदों पर भर्ती के लिए आफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) शनिवार को दस जिलों में बनाए गए 244 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा एक पाली में सुबह 10 से 12 बजे के मध्य होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंप्यूटर आपरेटर की लिखित परीक्षा के लिए आगरा में 13, बरेली में 15, गोरखपुर में 23, झांसी में 11, कानपुर नगर में 29, लखनऊ में 47, मेरठ में 26, मुरादाबाद में 26, प्रयागराज में 20 व वाराणसी में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर दोहरी चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भी कड़ा सुरक्षा घेरा होगा।

भर्ती बोर्ड ने सभी दस जिलों में एक-एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भर्ती बोर्ड स्थित कंट्रोल रूम से भी निगरानी की जाएगी। साल्वर गिरोह पर एसटीएफ की भी कड़ी नजर रहेगी। कंप्यूटर आपरेटर भर्ती के लिए कुल 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार देर शाम तक लगभग 60 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने ही अपने प्रवेशपत्र डाउनलोड किए।

पुलिस में लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर भर्ती के लिए आफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) रविवार को होगी। लिपिक संवर्ग में भर्ती परीक्षा 10 जिलों में 186 परीक्षा केंद्रों पर होगी।