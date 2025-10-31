Language
    यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के लिए इतने अभ्यर्थियों ने ही डाउनलोड किए एडमिट कार्ड, एक पाली में होगा एग्जाम

    By Alok Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:05 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के 1129 पदों के लिए लिखित परीक्षा आज 10 जिलों में होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं, लिपिक संवर्ग के 921 पदों के लिए परीक्षा रविवार को होगी, जिसके लिए 77,079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के 1129 पदों पर भर्ती के लिए आफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) शनिवार को दस जिलों में बनाए गए 244 परीक्षा केंद्रों पर होगी। परीक्षा एक पाली में सुबह 10 से 12 बजे के मध्य होगी।

    कंप्यूटर आपरेटर की लिखित परीक्षा के लिए आगरा में 13, बरेली में 15, गोरखपुर में 23, झांसी में 11, कानपुर नगर में 29, लखनऊ में 47, मेरठ में 26, मुरादाबाद में 26, प्रयागराज में 20 व वाराणसी में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर दोहरी चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भी कड़ा सुरक्षा घेरा होगा।

    भर्ती बोर्ड ने सभी दस जिलों में एक-एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। भर्ती बोर्ड स्थित कंट्रोल रूम से भी निगरानी की जाएगी। साल्वर गिरोह पर एसटीएफ की भी कड़ी नजर रहेगी। कंप्यूटर आपरेटर भर्ती के लिए कुल 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार देर शाम तक लगभग 60 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने ही अपने प्रवेशपत्र डाउनलोड किए।

    पुलिस में लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर भर्ती के लिए आफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) रविवार को होगी। लिपिक संवर्ग में भर्ती परीक्षा 10 जिलों में 186 परीक्षा केंद्रों पर होगी।

    इनमें आगरा में 13, बरेली में 13, गोरखपुर में 22, झांसी में 10, कानपुर नगर में 19, लखनऊ में 35, मेरठ में 22, प्रयागराज में नौ व वाराणसी में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के कुल 921 पदों पर भर्ती के लिए 77,079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।