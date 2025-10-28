UP Police Bharti: इस तारीख को 244 केंद्रों पर होगी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा, रहेगा कड़ा पहरा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर तथा लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर भर्ती के लिए एक व दो नवंबर को आफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) कड़े सुरक्षा घेरे मेें होगी। एक नवंबर को 10 जिलों में कंप्यूटर आपरेटर की लिखित परीक्षा 244 केंद्रों पर होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनमें सर्वाधिक 47 परीक्षा केंद्र लखनऊ में होंगे। जबकि दो नवंबर को लिपिक संवर्ग में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 10 जिलों में 186 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा के भी सर्वाधिक 35 केंद्र लखनऊ में होंगे। परीक्षा के दौरान साल्वर गिरोह पर एसटीएफ की कड़ी नजर रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर दोहरी चेकिंग की व्यवस्था होगी।

कंप्यूटर आपरेटर की लिखित परीक्षा के लिए आगरा में 13, बरेली में 15, गोरखपुर में 23, झांसी में 11, कानपुर नगर में 29, लखनऊ में 47, मेरठ में 26, मुरादाबाद में 26, प्रयागराज में 20 व वाराणसी में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कंप्यूटर आपरेट ग्रेड-ए के 1,129 पदों पर भर्ती-2023 के तहत कुल 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जबकि लिपिक संवर्ग में भर्ती परीक्षा के लिए आगरा में 13, बरेली में 13, गोरखपुर में 22, झांसी में 10, कानपुर नगर में 19, लखनऊ में 35, मेरठ में 22, प्रयागराज में नौ व वाराणसी में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।