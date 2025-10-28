Language
    UP Police Bharti: इस तारीख को 244 केंद्रों पर होगी कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा, रहेगा कड़ा पहरा

    By Alok Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर और लिपिक संवर्ग के पदों पर भर्ती के लिए 1 और 2 नवंबर को ऑफलाइन परीक्षा होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 244 और लिपिक संवर्ग के लिए 186 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और एसटीएफ की नजर साल्वर गिरोह पर रहेगी। शासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के निर्देश दिए हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र पुलिस में कंप्यूटर आपरेटर तथा लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर भर्ती के लिए एक व दो नवंबर को आफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) कड़े सुरक्षा घेरे मेें होगी। एक नवंबर को 10 जिलों में कंप्यूटर आपरेटर की लिखित परीक्षा 244 केंद्रों पर होगी।

    इनमें सर्वाधिक 47 परीक्षा केंद्र लखनऊ में होंगे। जबकि दो नवंबर को लिपिक संवर्ग में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 10 जिलों में 186 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा के भी सर्वाधिक 35 केंद्र लखनऊ में होंगे। परीक्षा के दौरान साल्वर गिरोह पर एसटीएफ की कड़ी नजर रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर दोहरी चेकिंग की व्यवस्था होगी।

    कंप्यूटर आपरेटर की लिखित परीक्षा के लिए आगरा में 13, बरेली में 15, गोरखपुर में 23, झांसी में 11, कानपुर नगर में 29, लखनऊ में 47, मेरठ में 26, मुरादाबाद में 26, प्रयागराज में 20 व वाराणसी में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कंप्यूटर आपरेट ग्रेड-ए के 1,129 पदों पर भर्ती-2023 के तहत कुल 1,01,396 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जबकि लिपिक संवर्ग में भर्ती परीक्षा के लिए आगरा में 13, बरेली में 13, गोरखपुर में 22, झांसी में 10, कानपुर नगर में 19, लखनऊ में 35, मेरठ में 22, प्रयागराज में नौ व वाराणसी में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

    लिपिक संवर्ग में उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) व सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के कुल 921 पदों के लिए 77,079 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शासन ने सभी 10 जिलों के डीएम व पुलिस अधिकारियों को परीक्षा के दौरान सुरक्षा व यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तृत निर्देश दिए हैं।