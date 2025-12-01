Language
    UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस में 22 हजार पदों के लिए इसी शुरू होगी भर्ती की प्रक्रिया, बोर्ड ने की ये अपील

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    पुलिस के 22 हजार रिक्त पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया इसी माह शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने अभ्यर्थियों से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर नजर रखने की अपील की है।

    उन्होंने इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर सूचना दी है कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, आरक्षी पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर व घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों के लिए जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी।

    बता दें क‍ि पुलिस में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने के निर्देश सरकार ने दिए हैं।