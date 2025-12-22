UP Police Encounter: सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। धनघटा थाना क्षेत्र में सात वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय संतकबीरनगर रेफर किया गया। आरोपी का इलाज चल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार, रविवार को धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम बभनौली निवासी सतेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र उर्फ नाटे पुत्र रामदरश के खिलाफ वादी की सात वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देश पर पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में मंगलवार को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ग्राम सीयरकला के पास एक बाग में छिपा हुआ है।

सूचना पर प्रभारी निरीक्षक धनघटा जयप्रकाश दूबे व एसओजी प्रभारी अजय सिंह के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरा देख आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए पुलिस पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया।

पुलिस टीम ने सतर्कता बरतते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। बाद में आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध 12 बोर तमंचा, एक मिसफायर कारतूस तथा एक खाली खोखा बरामद किया गया।