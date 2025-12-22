Language
    UP Police Encounter: सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:10 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। धनघटा थाना क्षेत्र में सात वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय संतकबीरनगर रेफर किया गया। आरोपी का इलाज चल रहा है।

    जानकारी के अनुसार, रविवार को धनघटा थाना क्षेत्र के ग्राम बभनौली निवासी सतेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र उर्फ नाटे पुत्र रामदरश के खिलाफ वादी की सात वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

    घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देश पर पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में मंगलवार को सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ग्राम सीयरकला के पास एक बाग में छिपा हुआ है।

    सूचना पर प्रभारी निरीक्षक धनघटा जयप्रकाश दूबे व एसओजी प्रभारी अजय सिंह के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि खुद को घिरा देख आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए पुलिस पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया।

    पुलिस टीम ने सतर्कता बरतते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में घुटने के नीचे गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। बाद में आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध 12 बोर तमंचा, एक मिसफायर कारतूस तथा एक खाली खोखा बरामद किया गया।

    घायल अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मुठभेड़ व अवैध हथियार की बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के साथ शस्त्र अधिनियम के तहत अलग से मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है।