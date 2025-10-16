राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने बाजार में नियमित फुट पेट्रोलिंंग व एंटी रोमियो स्क्वॉड की सक्रियता समेत अन्य कड़े निर्देश दिए हैं। कहा, हर जिले में संवेनदशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। वरिष्ठ अधिकारी ऐसे क्षेत्रों में खुद भ्रमण करें और शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। हाट स्पाट चिन्हित कर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी कराए जाने का निर्देश दिया है।

डीजीपी ने कहा कि धनतेरस व दीपावली के अवसर पर बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। बाजारों में सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों को मुस्तैद किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस/पीएसी बल के साथ बाजारों व अन्य प्रमुख स्थानों पर नियमित फुट पेट्रोलिंग करें। हॉट स्पॉट चिन्हित कर पिकेट ड्यूटी लगाई जाए व यूपी 112 के वाहनों का प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाए। कहा कि हर छोटी घटना को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाए।

किसी भी विवाद को संबंधित विभाग के अधिकारियों की मदद से निपटाया जाए। त्योहार पर कहीं किसी नई परंपरा की अनुमति न दी जाए। पुराने विवादों को भी देखा जाए। हर जिले में पुलिस लाइन में रिजर्व पुलिसकर्मियों को भी मुस्तैद रखा जाए। क्यूआरटी गठित की जाए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बाजार, माल, मल्टीप्लेक्स व अन्य प्रमुख स्थानों पर नियमित चेकिंग कराए जाने का निर्देश भी दिया।

कहा, वरिष्ठ अधिकारी शांति समितियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व धर्मगुरुओं के साथ बैठक जरूर कर लें। भैयादूज व गोवर्धन पूजा के अवसर पर नदियों व घाटों पर समुचित पुलिस प्रबंध किए जाने के साथ ही स्थानीय गोताखोरों/जल पुलिस/बाढ़ राहत पीएसी की व्यवस्था सुनिश्चत किए जाने का निर्देश भी दिया। कहा कहीं भी शोभायात्रा/जुलूस को बिना समुचित पुलिस प्रबंध के अनुमति न प्रदान की जाए। पटाखों के भंडारण व बिक्री को लेकर भी विस्तृत निर्देश दिए हैं।