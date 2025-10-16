Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दीपावली पर सुरक्षा-व्‍यवस्‍था को लेकर यूपी पुल‍िस अलर्ट, ड्रोन से भी होगी निगरानी; DGP ने जारी क‍िए ये न‍िर्देश

    By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 09:31 PM (IST)

    दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क है। डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने बाजार में नियमित फुट पेट्रोलिंंग व एंटी रोमियो स्क्वॉड की सक्रियता समेत अन्य कड़े निर्देश दिए हैं। कहा, हर जिले में संवेनदशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। वरिष्ठ अधिकारी ऐसे क्षेत्रों में खुद भ्रमण करें और शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए। हाट स्पाट चिन्हित कर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी कराए जाने का निर्देश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीजीपी ने कहा कि धनतेरस व दीपावली के अवसर पर बाजारों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। बाजारों में सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों को मुस्तैद किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस/पीएसी बल के साथ बाजारों व अन्य प्रमुख स्थानों पर नियमित फुट पेट्रोलिंग करें। हॉट स्पॉट चिन्हित कर पिकेट ड्यूटी लगाई जाए व यूपी 112 के वाहनों का प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाए। कहा कि हर छोटी घटना को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाए।

    किसी भी विवाद को संबंधित विभाग के अधिकारियों की मदद से निपटाया जाए। त्योहार पर कहीं किसी नई परंपरा की अनुमति न दी जाए। पुराने विवादों को भी देखा जाए। हर जिले में पुलिस लाइन में रिजर्व पुलिसकर्मियों को भी मुस्तैद रखा जाए। क्यूआरटी गठित की जाए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, बाजार, माल, मल्टीप्लेक्स व अन्य प्रमुख स्थानों पर नियमित चेकिंग कराए जाने का निर्देश भी दिया।

    कहा, वरिष्ठ अधिकारी शांति समितियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व धर्मगुरुओं के साथ बैठक जरूर कर लें। भैयादूज व गोवर्धन पूजा के अवसर पर नदियों व घाटों पर समुचित पुलिस प्रबंध किए जाने के साथ ही स्थानीय गोताखोरों/जल पुलिस/बाढ़ राहत पीएसी की व्यवस्था सुनिश्चत किए जाने का निर्देश भी दिया। कहा कहीं भी शोभायात्रा/जुलूस को बिना समुचित पुलिस प्रबंध के अनुमति न प्रदान की जाए। पटाखों के भंडारण व बिक्री को लेकर भी विस्तृत निर्देश दिए हैं।

    कहा, पटाखों की दुकानों को अस्थायी लाइसेंस प्रदान किए जाए। दुकानों के आसपास अग्निशमन के पर्याप्त प्रबंध रहें। पटाखों की दुकान घनी आबादी से अलग लगवाई जाए। विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस धारकों व निर्माण स्थलों की आकस्मिक व प्रभावी चेकिंग एसडीएम व सीओ के नेतृत्व में कराई जाए। चेकिंग के दौरान डाग स्क्वाड काे भी साथ रखा जाए। इंटरनेट मीडिया की निगरानी बढ़ाने के साथ ही किसी भी भ्रामक सूचना का तत्काल खंडन किए जाने का भी निर्देश दिया।