Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षा, रिजल्ट, डॉक्यूमेंट सब क्लियर... फिर भी नियुक्ति नहीं, अब अभ्यर्थियों को CM Yogi से उम्मीद

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2016 की फार्मासिस्ट भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वर्ष 2016 की फार्मासिस्ट/कंपाउंडर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराने की मांग की है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी भर्ती प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से लंबित है, जबकि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभ्यर्थियों के अनुसार, आयोग ने लिखित परीक्षा, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और चयन सूची जून 2025 में जारी कर दी है। इसके बाद भर्ती से जुड़ी एक रिट याचिका जरूर दाखिल हुई है, लेकिन न्यायालय की ओर से कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

    इसके बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। पुलिस सत्यापन और मेडिकल परीक्षण पहले ही पूरा कराया जा चुका है। फिलहाल कारागार विभाग शासन से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके चलते नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

    अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कारागार विभाग को नियुक्ति जारी करने के आदेश दिए जाएं, ताकि प्रक्रिया को न्यायालय के अधीन रखते हुए नियुक्ति शुरू की जा सके। सभी चयनित अभ्यर्थी शपथपत्र देने को तैयार हैं और न्यायालय का जो भी अंतिम निर्णय होगा, उसे वे पूरी तरह स्वीकार करेंगे। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि देरी के कारण वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।