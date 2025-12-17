परीक्षा, रिजल्ट, डॉक्यूमेंट सब क्लियर... फिर भी नियुक्ति नहीं, अब अभ्यर्थियों को CM Yogi से उम्मीद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वर्ष 2016 की फार्मासिस्ट/कंपाउंडर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराने की मांग की है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी भर्ती प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से लंबित है, जबकि सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं।

अभ्यर्थियों के अनुसार, आयोग ने लिखित परीक्षा, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और चयन सूची जून 2025 में जारी कर दी है। इसके बाद भर्ती से जुड़ी एक रिट याचिका जरूर दाखिल हुई है, लेकिन न्यायालय की ओर से कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

इसके बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। पुलिस सत्यापन और मेडिकल परीक्षण पहले ही पूरा कराया जा चुका है। फिलहाल कारागार विभाग शासन से अनुमति मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसके चलते नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।