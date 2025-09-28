UPSSSC PET Result 2025: यूपी पीईटी का रिजल्ट कब आएगा? आयोग ने तारीख की कर दी घोषणा
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) का परिणाम नवंबर के पहले सप्ताह में आने की संभावना है। 19 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस बार पीईटी का स्कोर तीन साल तक मान्य होगा। शून्य या नकारात्मक अंक पाने वाले असफल माने जाएंगे। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर अपडेट देखने की सलाह दी गई है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) का परिणाम इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में घोषित हो सकता है। आयोग ने पहले 17 सितंबर तक पीईटी की उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी थी। अब अंतिम उत्तर कुंजी जल्द ही जारी की जाएगी।
इस परीक्षा में कुल 19 लाख 42 हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस बार पीईटी का अंक तीन साल तक मान्य रहेगा। इसका मतलब है कि अगले तीन साल में समूह ग की भर्तियों के लिए निकलने वाले विज्ञापनों में ये अंक आवेदन करने में काम आएंगे।
पीईटी में शून्य या नकारात्मक अंक पाने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। जिनका अंक एक या उससे अधिक होगा, वे क्वालीफाई करेंगे और उनके अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर लगातार अपडेट देखते रहें और अंतिम उत्तर कुंजी और रिजल्ट की जानकारी समय पर लें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।