UP PET परीक्षा में 66.75 प्रतिशत परीक्षार्थी हुए शामिल, AI जांच में 22 अभ्यर्थी मिले संदिग्ध

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रदेश में 66.75 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दोनों पालियों में पंजीकृत 11,80,434 अभ्यर्थियों में से 7,87,964 परीक्षा में शामिल हुए।

इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से चेहरे का मिलान करने पर 22 अभ्यर्थी संदिग्ध मिले हैं। आयोग इनकी जांच कराकर आगे की कार्रवाई करेगा। वहीं, झांसी में एक अभ्यर्थी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया। उसके खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए प्रदेश के 20 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे। इनके जरिये परीक्षा के दौरान मोबाइल नेटवर्क और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक संचार को रोकने की व्यवस्था की गई। केंद्रों पर अभ्यर्थियों की पहचान के लिए एआई आधारित फेसियल रिकग्निशन और आधार से सत्यापन किया गया।