    यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में दावे और आपत्ति दर्ज कराने का मौका, छह फरवरी को जारी होगी अंतिम लिस्ट

    By Amit Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने का मौका है। मतदाता सूची में दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची का प ...और पढ़ें

    यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में दावे और आपत्ति दर्ज कराने का मौका।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की पुनरीक्षित मतदाता सूची का सोमवार को प्रकाशन किया। अभियान के बाद सूची में कुल 12.69 करोड़ मतदाता हो गए हैं। जो कि वर्ष 2021 से 40.19 लाख ज्यादा हैं। पिछले चुनाव में मतदाताओं की संख्या 12.29 लाख से अधिक थी।

    मतदाता 24 से 30 दिसंबर तक प्रकाशित सूची का निरीक्षण करके दावे-आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। 31 दिसंबर से छह जनवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

    छह फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पुनरीक्षण अभियान में कुल 1.81 करोड़ मतदाताओं के नाम जोड़े गए, जबकि 1.41 करोड़ के नाम सूची से काटे गए हैं।

    इसमें 90.76 लाख मतदाता ऐसे थे, जिनके नाम दो या तीन बार थे। पुनरीक्षित सूची में 15 लाख से अधिक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता हैं। ये पहली बार पंचायत चुनाव में वोट डालेंगे।

    जो मतदाता एक जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उनके दावे भी 30 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा जिनके नाम गलत कटे हैं, वह भी ब्लाक पर संपर्क करके अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।