यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए सरकार ने दिए 200 करोड़ रुपये, छह फरवरी को जारी होगी वोटर लिस्ट
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार ने अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह धनराशि चुनाव की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए 200 करोड़ रुपये अनुपूरक बजट में दिए गए हैं। वर्तमान में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। छह फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
इसके अलावा राज्य बजट में राज्य निर्वाचान आयोग के नए भवन के लिए 24.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। आयोग का नया भवन अवध विहार योजना में बन रहा है। जिसकी भूमि सहित कुल लागत लगभग 50 करोड़ रुपये हैं।
जिला पंचायत शाहजहांपुर के भवन निर्माण के लिए भी एक करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन/बारात घर के निर्माण के लिए एक लाख रुपये प्रतीक आवंटन किया गया है। इस मद में जरूरत के अनुसार धनराशि अनुदान में हो रही बचत से वहन की जाएगी।
पंचायत चुनाव के लिए अनंतिम सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा। इसे 24 दिसंबर को ग्राम पंचायतों के साथ ही ब्लॉक और तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। ग्रामीण प्रति पेज एक रुपये खर्च करके मतदाता सूची खरीद भी सकेंगे।
वहीं, राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं। इसके साथ ही, प्रतिनिधि मतदाताओं का एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दिए हैं।
