UP पंचायत चुनाव की पुनरीक्षित वोटर लिस्ट का प्रकाशन आज, 24 से 30 दिसंबर तक कर सकेंगे दावे-आपत्तियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को होगा। वृहद पुनरीक्षण अभियान के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। मतदाता 24 से 30 दिसंबर तक प्रकाशित सूची का निरीक्षण और दावे-आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी मतदाताओं के दावे भी इस दौरान स्वीकार किए जाएंगे।

31 दिसंबर से छह जनवरी तक दावों और आपत्तियों का होगा निस्तारण राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर से छह जनवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। सात से 12 जनवरी तक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में सभी दावे जमा किए जाएंगे। 13 से 29 जनवरी तक सभी दावों को मूल सूची में शामिल किया जाएगा। 30 जनवरी से पांच फरवरी तक मतदान केंद्र क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों का मिलान किया जाएगा।