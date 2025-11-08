यूपी में 15 नवंबर तक गणना फॉर्म को शत-प्रतिशत वितरित करने के निर्देश, BLO के लिए जारी हुई गाइडलाइन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने राज्य में हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की समीक्षा में कहा कि सभी जिले 15 नवंबर तक गणना प्रपत्र शत प्रतिशत वितरित कर दें। बीएलओ के मानदेय का भुगतान समय से कराए जाने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि एसआईआर के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिणवा ने प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण पर शनिवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर प्रगति की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि वे बूथ लेबल अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि सभी बीएलओ एप का एडवांस वर्जन 8.7 प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें।

जिन मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं, उनको बीएलओ एप पर मार्क करते रहें। जिससे गणना प्रपत्र वितरण की प्रगति नलाइन अपडेट हो सके। मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या डालकर गणना प्रपत्र आनलाइन भर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए “बुक ए काल विद बीएलओ” की सुविधा प्रदान की गई है। जिससे कोई भी मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से बुक ए काल की सुविधा से अपने बीएलओ से बात करने की रिक्वेस्ट डाल सकता है।

बीएलओ अगले 48 घंटों के अंदर आवेदक से संपर्क कर निस्तारण करेगा। “बुक ए कॉल” सुविधा का वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 की ही तरह प्रचार-प्रसार करते हुए क्रियाशील रखने के निर्देश दिए। एसआइआर के तहत सभी जिलों में जिला संपर्क केंद्र संचालित करा दिए गए हैं। जिला संपर्क केंद्रों का संचालन सभी कार्य दिवसों में किया जाएगा।

जिलों के जिला संपर्क केंद्र में काल करने के लिए जिलों के एसटीडी कोड के साथ 1950 नंबर डायल करना होगा। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शामिल हैं उनकी वर्तमान मतदाता सूची से मैपिंग का कार्य दो दिनों के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए।

धीमी प्रगति वाले जिलों को तेजी लाने के निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गणना प्रपत्र वितरण में धीमी प्रगति वाले जिले प्रयागराज, मेरठ, हरदोई, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, अमरोहा, जौनपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कासगंज, आगरा, उन्नाव, बदायूं, बांदा तथा हापुड़ को वितरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

रिणवा ने स्वयं का गणना प्रपत्र भरा मुख्य निर्वाचन अधिकारी रिणना ने एसआईआर अभियान के तहत स्वयं का गणना प्रपत्र भरकर प्रदेश के लोगों को इसमें सक्रिय भागीदारी करने का संदेश दिया।उन्होंने कहा कि शुद्ध निर्वाचक नामाववली मजबूत लोकतंत्र के उद्देश्य से चल रहे इस विशेष अभियान में सभी मतदाताओं क भाग लेना चाहिए। जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता का नाम मतदाता सूची में न छूटे।

मतदाताओं से अपील की है कि वह फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। हस्ताक्षर करने के बाद बीएलओ को समय से वापस दे दें। जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित फार्म बीएलओ को मिल जाएंगे उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सम्मिलित किए जाएंगे। प्रकाशन नौ दिसंबर 2025 को किया जाएगा।