UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव काे लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: याेगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे। पंचायतों का आरक्षण तय करने के लिए जल्द ही समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराया जाएगा।

राजभर ने एसआइआर पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ गया है। कांग्रेस नेता दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय की बात कह रहे हैं, जबकि सबसे लंबा शासन तो उन्होंने ही किया है और इनके लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस अभी 22 वर्ष तक सिर्फ विरोध ही करे।

विश्व शौचालय दिवस पर बुधवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में राजभर ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा सरकारों प्रदेश में दंगे होते थे। प्रदेश में जबसे योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तबसे एक भी दंगा नहीं हुआ। इससे पूर्व पंचायती राज निदेशालय के सभागार में आयोजित विश्व शौचालय दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विश्व शौचालय दिवस हमारे लिए सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि ग्रामीण गरिमा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति हमारे संकल्प का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य है कि हर गांव स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवहार परिवर्तन से सशक्त हो।

प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने कहा कि प्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में कम समय में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालयों के सुचारू संचालन व प्लास्टिक मुक्त गांवों के निर्माण में ग्राम पंचायतों की सक्रियता सराहनीय है। पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान तभी सफल होता है जब समुदाय स्वयं इसकी धुरी बने। पुरस्कृत पंचायतों ने सिद्ध किया है कि योजनाबद्ध कार्य, सतत मानिटरिंग और व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान देकर गांवों में स्थाई स्वच्छता माडल स्थापित किए जा सकते हैं।