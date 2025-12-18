UP Panchayat Chunav 2026: पंचायत चुनाव में 40.19 लाख नए वोटर, 23 को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में वृहद पुनरीक्षण-2025 के बाद 40.19 लाख नए वोटर बढ़े हैं। अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12.69 करोड़ हो गई है। वर्ष 2021 में कुल वोटर की संख्या 12.29 करोड़ थी। दावे आपत्तियों के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को होगा। छह फरवरी को अंतिम प्रकाशन होगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि नए मतदाता में लगभग 15 लाख 18 वर्ष आयु वाले वाले हैं। 18 से 23 वर्ष आयु वाले कुल वोटर की संख्या 1.05 करोड़ है। पुनरीक्षण में 1.41 करोड़ नाम काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण शुरू करने से पहले वर्ष 2021 की मतदाता सूची में शामिल 12.29 करोड़ मतदाताओं को स्टेट वोटर नंबर (एसवीएन) आवंटित किया गया था। इसके बाद ईबीएलओ एप और गणना प्रपत्र से घर-घर जाकर मतदाता की पहचान किया गया। जिन वोटर के नाम एक बार से ज्यादा मिले उन्हें विलोपित किया गया।

उन्होंने बताया कि एसवीएन किसी भी वोटर को एक बार ही आवंटित होगा। जो मतदाता सूची से विलोपित होगा, उसका नंबर फ्रीज कर दिया जाएगा। उसे किसी और को आवंटित नहीं किया जाएगा। पंचायत चुनाव नामावली वृहद पुनरीक्षण 2025 में 1.41 करोड़ नाम काटे गए हैं। दावे आपत्तियों के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर को होगा। छह फरवरी को अंतिम प्रकाशन होगा।