यूपी में 25 दिन में हुई 44 हजार टन धान की खरीद, किसानों को किया गया 86.68 करोड़ रुपये का भुगतान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में फसलों की सरकारी गति अभी तेज नहीं हो पाई है। 25 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44,127 टन धान की खरीद हुई है। वहीं धान बिक्री के लिए अब 1,54,035 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले वर्ष इस अवधि में 1,51,374 किसानों ने पंजीकरण कराया था। वहीं बाजरा के लिए 15248, ज्वार के लिए 2706 तथा मक्का के लिए 1509 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक पिछले वर्ष इस अवधि में 25,329 टन धान की खरीद हुई थी, इस हिसाब से इस बार अधिक खरीद हुई है। वहीं 4153 टन बाजरा की भी खरीद हो चुकी है। वहीं, मक्का व ज्वार की खरीद बहुत कम हुई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार धान बिक्री करने वाले किसानों को 86.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।