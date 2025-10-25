Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में 25 दिन में हुई 44 हजार टन धान की खरीद, किसानों को किया गया 86.68 करोड़ रुपये का भुगतान

    By Dilip Sharma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 10:52 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में धान की खरीद जोरों पर है। सरकार ने पहले 25 दिनों में 44 हजार टन धान खरीदा है और किसानों को 86.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया है। राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    25 दिन में हुई 44 हजार टन धान की सरकारी खरीद।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में फसलों की सरकारी गति अभी तेज नहीं हो पाई है। 25 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44,127 टन धान की खरीद हुई है। वहीं धान बिक्री के लिए अब 1,54,035 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले वर्ष इस अवधि में 1,51,374 किसानों ने पंजीकरण कराया था। वहीं बाजरा के लिए 15248, ज्वार के लिए 2706 तथा मक्का के लिए 1509 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है।

    खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक पिछले वर्ष इस अवधि में 25,329 टन धान की खरीद हुई थी, इस हिसाब से इस बार अधिक खरीद हुई है। वहीं 4153 टन बाजरा की भी खरीद हो चुकी है। वहीं, मक्का व ज्वार की खरीद बहुत कम हुई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार धान बिक्री करने वाले किसानों को 86.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

    बाजरा के किसानों को 8.43 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। वर्तमान में 25 जिलों में मक्का, 33 जिलों में बाजरा और 11 जिलों में ज्वार की खरीद चल रही है। जबकि धान की खरीद अभी केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है। शेष राज्य में एक नवंबर से धान खरीद की शुरुआत होगी।