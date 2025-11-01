दो माह बाद भी यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन नहीं, लाभ के इंतजार में कर्मचारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के दो माह बाद भी निगम का गठन नहीं किया जा सका है। गठन नहीं होने से आउटसोर्स के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत चार लाख से अधिक कार्मिकों को मानदेय में वृद्धि व अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सचिवालय प्रशासन विभाग अब आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी कर रहा है।



आउटसोर्स सेवा निगम पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसे गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा। सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान का कहना है कि कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन से पूर्व की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कंपनी बन जाने के बाद सबसे पहले महानिदेशक की नियुक्ति होगी। इसके बाद अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।