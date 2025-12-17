उत्तर प्रदेश बनेगा निर्यात का 'पावरहाउस', राज्य के स्थानीय उत्पादों को अब मिलेगा 50 लाख तक का अनुदान
उत्तर प्रदेश सरकार ओडीओपी 2.0 लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसका लक्ष्य राज्य को वैश्विक निर्यात केंद्र बनाना है। एमएसएमई को ₹50 लाख तक का अनुदान मिले ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 'एक जनपद-एक उत्पाद' (ODOP) की अपार सफलता के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार इसके दूसरे चरण यानी ODOP 2.0 को धरातल पर उतारने की तैयारी में है। एमएसएमई विभाग द्वारा तैयार की जा रही इस नई रणनीति का उद्देश्य न केवल वर्तमान योजनाओं को परिणामोन्मुखी बनाना है, बल्कि नई पहलों के जरिए प्रदेश को वैश्विक एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करना है।
हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि ODOP अब मात्र एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि प्रदेश में स्थायी रोजगार और स्थानीय उद्यमशीलता का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। इसी विजन को विस्तार देते हुए सरकार अब वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग के दायरे को बड़ा करने जा रही है।
वित्त पोषण और अनुदान में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव
ODOP 2.0 के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) को मजबूती देने के लिए अनुदान की सीमा को वर्तमान 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का प्रस्ताव है। यह वित्तीय सहायता 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' (PMEGP) की तर्ज पर विस्तारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त:
एड-ऑन लोन: सफल इकाइयों को तकनीकी अपग्रेडेशन और बेहतर पैकेजिंग के लिए अतिरिक्त ऋण की सुविधा मिलेगी।
ऋण शर्तें: दूसरे लोन का लाभ केवल उन्हीं इकाइयों को मिलेगा जिन्होंने पहले ऋण का समयबद्ध भुगतान किया हो। इसमें टर्म लोन का न्यूनतम 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
तकनीकी उन्नयन और सुगम क्लस्टर विकास
छोटे उद्यमियों को आधुनिक मशीनों और बेहतर पैकेजिंग से जोड़ने के लिए सरकार ने 5 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर 75 प्रतिशत (अधिकतम 3.75 करोड़) तक की अतिरिक्त सहायता देने का खाका खींचा है।
साथ ही, 'सामान्य सुविधा केंद्र' (CFC) योजना को और सरल बनाया जा रहा है। अब न्यूनतम सदस्यों की संख्या 20 से घटाकर 10 करने का प्रस्ताव है, जिससे छोटे समूह भी सरकार की सहायता का लाभ उठा सकें। सरकार इन केंद्रों के लिए 90 प्रतिशत तक का राज्यांश देने पर विचार कर रही है।
उत्तर प्रदेश के निर्यात की 'बैकबोन' बना ODOP
कमिश्नर एवं डायरेक्टर इंडस्ट्री के. विजयेन्द्र पांडियन के अनुसार, 2018 में शुरू हुई इस यात्रा ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। आंकड़ों के अनुसार:
निर्यात में उछाल: 2017 में प्रदेश का कुल निर्यात 88 हजार करोड़ था, जो 2024 में बढ़कर 1.86 लाख करोड़ हो गया है।
ODOP का योगदान: इस कुल वृद्धि में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले ODOP उत्पादों की है, जिनका योगदान 93 हजार करोड़ तक पहुंच गया है।
अब तक 1.25 लाख से अधिक टूलकिट्स का वितरण और 6 हजार करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। 44 उत्पादों को मिले जीआई (GI) टैग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मौजूदगी ने यूपी को दो बार राष्ट्रीय ODOP पुरस्कार का गौरव भी दिलाया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।