    योगी आदित्यनाथ सरकार दे रही UP के युवाओं को स्वदेश वापसी का मौका, लखनऊ में होगी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:19 PM (IST)

    Yogi Adityanath Government For Youth: युवाओं की अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जनवरी में लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सेवा ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः वैश्चिक स्तर पर सेवा क्षेत्र की बढ़ रही मांग के मद्देनजर अब उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न देशों और राज्यों में सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनके ही राज्य में काम उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है।

    औद्योगिक विकास विभाग, इन्वेस्ट यूपी और निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की तरफ से सेवा क्षेत्र के युवाओं की अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जनवरी में लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों को हवाई यात्रा का भाड़ा और रहने की सुविधा औद्योगिक विकास विभाग की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी।

    राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को सेवा क्षेत्र के हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसके लिए प्लग एंड प्ले नीति के तहत निवेशकों को तत्काल काम शुरू करने का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में नोएडा व गाजियाबाद में सेवा क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियां स्थापित हैं। इन्हें कम बजट में छोटे शहरों में स्थापित किए जाने की कोशिश इन्वेस्ट यूपी की तरफ से की जा रही है।

    इसके लिए बिल्डरों व रियल एस्टेट के बड़े कारोबारियों से प्लग एंड प्ले सुविधा वाले भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इन भवनों में सेवा क्षेत्र की कंपनियां बिना किसी लागत के अपना काम शुरू कर सकती हैं। कंपनियों को केवल संबंधित स्टाफ और इलेक्ट्रानिक डिवाइस लानी होगी। उन्हें बुनियादी ढांचे पर राशि नहीं खर्च करनी पड़ेगी।

    इन्वेस्ट यूपी ने इसके लिए विशेष टीम का गठन भी कर दिया है। यह टीम निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के साथ मिलकर विदेश व अन्य राज्यों में सेवा क्षेत्र में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ संपर्क साध रही है। जनवरी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में इन्हें सेवा क्षेत्र में निवेश की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताकर अपने राज्य से काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।