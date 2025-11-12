Language
    UP के स्कूलाें में बेहतर हाेंगी खेल सुविधाएं, 17 जिलों के 21 जीआईसी में बनेंगे इंडोर मिनी स्टेडियम

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कालेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश सरकार ने खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 17 जिलों के 21 राजकीय इंटर कालेजों में इंडोर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए 49 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल गई है। एक इंडोर मिनी स्टेडियम के निर्माण पर 4.92 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी क्रम में सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक के लिए 2.16 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

    माध्यमिक शिक्षा विभाग की मूल्यांकन समिति ने कुल 19 जिलों के 23 कालेजों के प्रस्तावों की जांच की थी। इनमें से उन्नाव और गाजीपुर के प्रस्ताव भूमि संबंधी कारणों से निरस्त कर दिए गए, जबकि शेष 17 जिलों के 21 कालेजों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन इंडोर मिनी स्टेडियमों के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी और विद्यालय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

    सरकार ने विभिन्न जिलों में निर्माण की जिम्मेदारी अलग-अलग कार्यदायी संस्थाओं को सौंपी है। झांसी के जीआईसी में भी स्मार्ट सिटी के तहत एक मिनी इंडाेर स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट सहित कई खेलों की सुविधाएं होंगी।

    इन जिलाें के जीआईसी में बनाए जाएंगे इंडोर मिनी स्टेडियम

    कानपुर नगर, मथुरा, बिजनौर, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, संभल, हरदोई, बदायूं, अयोध्या, प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी, आगरा और पीलीभीत के एक-एक कालेज में इंडोर मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे, उनमें शामिल है। अंबेडकरनगर और गोंडा में दो-दो और बुलंदशहर में तीन राजकीय इंटर कालेजों में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग मानना है कि इन स्टेडियमों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को खेलों में नई ऊंचाइयां हासिल करने का अवसर मिलेगा और प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलेगी।

    याेगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में कई राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों (जीआईसी) में मिनी इनडोर स्टेडियम बनाने की योजना बना रही है। जिसके लिए ₹113.16 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इन स्टेडियमों का उद्देश्य छात्रों को खेल प्रशिक्षण देना और विभिन्न खेलों को बढ़ावा देना है। 23 जीआईसी और जीजीआईसी) में मिनी इनडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। इनके निर्माण खेलकूद को बढ़ावा देने और छात्रों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।