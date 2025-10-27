UP News: बिना फायर एनओसी के वर्षों से चल रहा 250 बेड वाला उत्तर रेलवे का इंडोर अस्पताल

जासं, लखनऊ: इंडोर उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के रेफरल अस्पताल में मरीजों का इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन उनकी जान कई वर्षों से जोखिम में डाली हुई है। अस्पताल में आग से बचाव के लिए कोई उपकरण नहीं हैं। यह बात दमकल विभाग ने कही है, जो अस्पताल प्रशासन को सुविधाएं पूरी करने के लिए लगातार पत्र लिख रहा है, लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।

250 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल का निर्माण सन 1937 में हुआ था। वर्ष 2025 आ चुका है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई भी अपग्रेडशन नहीं किया गया है। उच्चाधिकारियों को दिखाने के लिए खानापूर्ति तो कर दी जाती है, लेकिन आग लगने की स्थिति में क्या इंतजाम किए जाएंगे, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बीते वर्ष भी मीटर बाक्स में आग लग चुकी है, जिसके बाद दमकल विभाग ने नोटिस जारी की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने आवश्यक इंतजाम नहीं किए। अग्निशमन विभाग के अधिकारी ने बताया कि हर बार निरीक्षण के बाद पत्र जारी कर कमियां बताई गईं और उन्हें पूरा करने के लिए कहा गया। हालांकि, एक महीने बाद फिर से निरीक्षण किया गया तो सिर्फ फायर अलार्म और कुछ सिलेंडर लगाकर खानापूर्ति कर दी गई। दमकल विभाग का कहना है कि अस्पताल के हिसाब से दो हजार लीटर से बड़ी पानी की टंकी समेत अन्य इंतजाम करने आवश्यक हैं। इसे लेकर फिर से निर्देश दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।