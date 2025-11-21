UP: उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड 52 और जिलों में भी जल्द खोलेगा अपनी शाखाएं

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: सहकारिता विभाग की शीर्ष बैंकिंग संस्था उत्तर प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि. (यूपीसीबी) की शाखाएं जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में नजर आएंगी। अभी यह बैंक 40 शाखाओं के जरिए राज्य के 23 जिलों में अपनी बैकिंग सेवाएं दे रहा है। शेष 52 जिलों में भी बैंक की शाखाएं खोलने का निर्णय प्रबंधन ने लिया है। जिसके लिए नाबार्ड की सहमति और रिजर्व बैक आफ इंडिया से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है।

इस बैंक की लखनऊ में 12 शाखाएं, कानपुर में सात शाखाओं के साथ ही आगरा, बरेली, अयोध्या, सीतापुर, आजमगढ़, गाजियाबाद, वाराणसी, गोंडा, फतेहपुर, मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, संभल, अमरोहा, हापुड़, अंबेडकर नगर, अमेठी, गोरखपुर, महाराजगंज तथा औरैया में एक-एक शाखाएं हैं। इस प्रकार यह बैंक राज्य के 23 जिलों में बैंकिंग सेवाएं दे रहा है, और लगातार मुनाफे में है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस बैंक ने 102 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ कमाए।

प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया है कि प्रदेश के शेष 52 जिले जहां पर बैंक की शाखाएं नहीं हैं वहां जिला मुख्यालयों पर बैंक की एक-एक शाखाएं खोली जानी है। जिसके लिए नाबार्ड से सहमति और रिजर्व बैंक आफ इंडिया से स्वीकृति लिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। बैंक का एनपीए जो पहले 4.5 प्रतिशत हुआ करता था तीन साल के अंदर घटकर 2.7 प्रतिशत रह गया है। बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की समस्त सेवाएं दे रहा है।

इन 52 जिलों में खोली जाएंगी बैंक की शाखाएं

इस बैंक की नई शाखाएं फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, बलिया, मऊ, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, सुल्तानपुर, देवरिया, कुशीनगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, इटावा, फर्रूखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, उन्नाव, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, मीरजापुर, भदोही, सोनभद्र, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और बलरामपुर में खोली जानी हैं।