Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद की मेजबानी के साथ ही स्कूली बच्चाें के खेल में शीर्ष स्थान पाने काे यूपी तैयार

    By Vivek Rao Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:44 AM (IST)

    UP in Schools National Sports Events: स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआइ) ने इस वर्ष यूपी को सात राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी दी है। बरेली में 11 से 15 नवंबर तक वालीबाल प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। इससे पहले यूपी ने मेजबानी में मिसाल कायम की थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ का खेल प्रेम भी जग जाहिर है

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश के स्कूल खिलाड़ी 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हुए मुकाबलों में यूपी ने 25 पदक जीतकर हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। राज्य का लक्ष्य इस बार टाप-5 में मजबूत जगह बनाना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और उन्हाेंने हाल ही में स्कूलाें में सभी राष्ट्रीय खेल प्रतियाेगिताओं में बच्चाें काे दाे वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण देने के लिए एमओयू किया है।

    उत्तर प्रदेश की कई टीम न सिर्फ खेल की पदक तालिका में ऊंचा स्थान प्राप्त कर रही हैं बल्कि प्रदेश सात राष्ट्रीय विद्यालयी खेलों की मेजबानी कर देशभर से आए खिलाड़ियों को बेहतर मंच भी दे रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी साेमवार काे 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी अंडर-17 बालक व बालिका प्रतियोगिता के शुभंकर, लोगो और ट्राफी का अनावरण सोमवार को करेंगी। इस बार प्रदेश का लक्ष्य खेल और मेजबानी दोनों में शीर्ष में जगह पाना है।

    स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआइ) ने इस वर्ष यूपी को सात राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की जिम्मेदारी दी है। बरेली में 11 से 15 नवंबर तक वालीबाल प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। इससे पहले यूपी ने मेजबानी में मिसाल कायम की थी। पिछले वर्ष भी 68वीं राष्ट्रीय स्कूल एथलेटिक्स अंडर-17 चैंपियनशिप (2024-25) की लखनऊ में शानदार व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिशन एक्सीलेंस में 35 में से 34.5 अंक मिले थे।

    एसजीएफआइ के अध्यक्ष दीपक कुमार ने अभी इसी माह में स्कूली खिलाड़ियों को मुफ्त में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खेल उपकरण निर्माता कंपनी से करार भी किया है, जिसमें दो वर्ष तक फुटबाल, वालीबाल, हैंडबाल और बास्केटबाल खेलों के उपकरण उपलब्ध कराएगा। इससे स्कूलों में विद्यार्थियों को खेलकूद और बेहतर माहौल मिलेगा।
    बीते वर्ष भी शानदार रहा प्रदर्शन
    उत्तर प्रदेश 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में 178 पदक, 67वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद में 134 पदक के साथ आठवें स्थान पर रहा। वहीं, 66वीं राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद में 46 पदक के साथ चौथे स्थान पर था।
    यूपी में इस बार होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता
    बरेली (पूरा हो चुका) : वालीबाल- 11 से 15 नवंबर
    गोरखपुर : ग्रीको-रोमन कुश्ती- 17 से 21 नवंबर
    वाराणसी : तीरंदाजी - 19 से 21 नवंबर
    बलिया : फ्री-स्टाइल कुश्ती - आठ से 12 दिसंबर
    लखनऊ : एथलेटिक्स - 13 से 17 दिसंबर
    सहारनपुर : जैकेट कुश्ती- 16 से 21 दिसंबर
    अयोध्या : खो-खो - 20 से 24 दिसंबर।